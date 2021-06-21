Aksa Enerji 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlandı

2015 yılından bu yana küreselleşme yolunda önemli adımlar atan ve Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali’de enerji santralleri bulunan Aksa Enerji, global arenadaki yolculuğuna yeni yatırımlarla devam ederken sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını, en az finansal performans kadar önemsediklerini söyleyen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “Ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmayı önceliklendiren iş modelimiz kapsamında 2014’te başladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla sektörde örnek uygulamalara imza atıyoruz. Hem uluslararası arenada hem de Türkiye’de yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2015’ten bu yana yer aldığımız BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2015’te imzaladığımız iklim değişikliğine duyarlı ve iklim değişikliğiyle mücadelede önlemler talep eden şirketler tarafından dünyaya yapılan bir bildiri olan The Trillion Tonne Communiqué ve 2017 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) de sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizin ulusal ve uluslararası nitelikteki göstergeleri. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesiyle uyumlu hareket ediyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yedisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik raporunda öne çıkan noktalara değinen Cemil Kazancı, “Şebeke suyu kullanımımızı 2019 yılına göre yüzde 39 azalttık. 565.268 ton tehlikesiz atığın, 3.323 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü sağladık. Faaliyetlerimizde kullandığımız 558.716 m³ suyu geri kazandık. 2020 yılında 2,3 milyon TL’lik çevre yatırımı gerçekleştirmenin yanı sıra çalışanlarımıza 114 kişi*saat çevre yönetim sistemi eğitimi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

2020 yılında 17.170 kişi*saat İSG eğitimi

Aksa Enerji, sürdürülebilirlik önceliklerinden biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki yönetim anlayışı çerçevesinde bu alandaki performansının sürekli gelişimini sağlamak için öncü iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına imza atıyor. Şirket, 2020 yılında 17.170 kişi*saat İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi gerçekleştirdi. Santrallerinde “sıfır kaza” hedefiyle çalışanlarının İSG konularındaki yetkinliklerini artırmaya çalışan Aksa Enerji’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplam eğitimlerin yüzde 90’ından fazlasını ise İSG eğitimleri oluşturdu.

2015 yılından bu yana biyoçeşitlilik projelerine yatırım

Aksa Enerji, faaliyet bölgelerindeki tehlike altındaki türlerin izlenmesine ve bu türlerin yaşam alanlarındaki olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor. 2015 yılından bu yana sırasıyla Dağ Ceylanı, Çizgili Sırtlan, Kızıl Geyik, Bozayı ve Vaşakları doğal yaşam alanlarında onlara zarar vermeden foto kapanlarla inceleyen Aksa Enerji, elde ettiği görüntüleri, bulguları ve birlikte çalıştığı derneklerle hazırladığı raporları ilgili kuruluşlarla paylaşarak türlerin devamı için çeşitli çalışmalara imza atıyor. Son olarak nesli tükenme tehlikesi altında olan ve KKTC sahillerindeki bazı mağaralara da uğradığı bilinen Akdeniz Foklarının bu bölgedeki üreme, barınma ve gezinme alanlarının incelenmesi ve haritalandırılması için proje başlatan Şirket, elde ettiği bilgileri yetkili makamlarla paylaşmaya hazırlanıyor.