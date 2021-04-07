Aksa Elektrik’ten Lisanslı Elektrik Üretiminde İlk Blockchain Tabanlı Yeşil Enerji Sertifikası

Karbon salınımının azalmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak amacıyla özellikle ticarethane ve sanayi müşterilerine, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle) yeşil enerji tedariki sağlayan Aksa Elektrik ve Rönesans Enerji, Türkiye’de ilk defa lisanslı elektrik üretiminden Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ticaretini blokzincir (blockchain) üzerinden gerçekleştiren şirketler oldu.

Yeşil enerji tedarikiyle sürdürülebilir bir gelecek için şirketlere çözüm sunduklarını belirten Aksa Elektrik Analiz ve Ticari Stratejiler Müdürü Erdem Sezer, “İklim krizinin giderek daha fazla hissedildiği ve emisyon oranlarının düşürülmesiyle daha yaşanabilir bir dünya geleceğinin konuşulduğu bugünlerde Aksa Elektrik olarak, yeşil enerji tedarikini özellikle ticarethane ve sanayi grubunda arttırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunu yaparken teknolojik gelişmeleri takip ederek müşterilerimize yenilikçi ve güvenilir ürünler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda geliştirdiğimiz projelerde start-up şirketleriyle iş birliği yaparak, şirketimizin teknolojik altyapısını son trendlerle uyumlu tutuyoruz. Özellikle blokzincir tabanlı yeşil enerji ticaret sistemini kullanmanın, akıllı enerji yönetimi üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyoruz. Yeni nesil bir girişim olan Foton Teknoloji’nin, blokzincir altyapısını kullanarak, Rönesans Enerji ile Türkiye’nin ilk lisanslı elektrik üretiminden blokzincir tabanlı yeşil enerji sertifika ticaretini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Aksa Elektrik ile birlikte Türkiye’nin ilk blokzincir tabanlı lisanslı elektrik üretiminden elde edilen yeşil enerji sertifika ticaretini hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirten Rönesans Enerji Ticaret Müdürü Ender Nur ise, “Tamamıyla yenilenebilir üretim portföyümüzün gücünü çevreye ve doğaya saygılı tüketicilere ve tedarikçilere sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki hem teknolojisi ile hem de çevreye sağlayacağı katkı ile Türkiye’de bir ilk olan bu anlaşma, tüm tüketiciler, üreticiler ve tedarikçiler için bir başlangıç olacak ve bu ticaret hacmi önümüzdeki günlerde artarak devam edecek” dedi.

Blokzincir (blockchain) altyapısı, ticaret platformunda dijital kimlik oluşturulmasında, sertifika sahipliğinin bir taraftan, diğerine aktarılmasında kullanılıyor. Dünyada 100’ü aşkın enerji şirketinin oluşturduğu ağ olarak bilinen blokzincir (blockchain) ağı, dijital kimliklerin 7/24 güvenli bir şekilde birbirleri arasında sertifikaların el değiştirmesine olanak sağlıyor. Foton Yenilenebilir Enerji Platformu Blokzincir (blockchain) uygulaması, bu ağ üzerinde yeni dijital kimliklerin yönetilmesini ve taraflar arasında işlemlerin kesintisiz olarak gerçekleşmesini sağlıyor.

Aksa Elektrik’ten yeşil enerji tedarik etmek isteyenler www.aksaelektrik.com.tr web sitesi üzerinden ya da 444 4 610 numaralı çağrı merkezinden başvuru yapabiliyor.