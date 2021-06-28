Aksa Elektrik’in düzenlediği “Senin Enerjin Senin Resmin” yarışmasının kazananları belli oldu

Aksa Elektrik, bu yıl üçüncü defa düzenlediği “Senin Enerjin Senin Resmin” yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Aksa Elektrik’in resmi Facebook ve Instagram sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen yarışmaya ilgi büyüktü.

5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye’nin her yerinden başvuru geldi. Yarışmaya katılmak isteyenler çizdikleri resimleri Aksa Elektrik’in resmi sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek paylaştı. 7 Haziran 2021’de başlayan ve bu yıl çocuk gözünden enerji tasarrufu temasıyla gerçekleşen yarışmada, çocukların konuya farkındalıklarının artırılması ve bilinçlenmeleri amaçlandı.

Yarışmada ilk 10’a giren çocuklara tablet hediye edilirken, mansiyon ödülü olarak da kırtasiye masrafları için 250 TL’lik hediye çeki verildi. Yarışmada dereceye giren eserler, şirketin sosyal medya hesapları üzerinden de duyuruldu.