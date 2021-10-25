Aksa Elektrik, elektrik tüketim oranlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh bölgesinin toplam elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla az da olsa azalırken, Fırat bölgesinin elektrik tüketimi az da olsa artış gösterdi. Yılın üçüncü çeyreğinde, toplam elektrik tüketimindeki artış, geçen yılın aynı dönemine göre ağustos ayında Çoruh, temmuz ayında ise Fırat bölgesinde görüldü.

Çoruh bölgesindeki Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin illeri ile Fırat bölgesindeki Malatya, Elâzığ, Tunceli ve Bingöl illerinde görevli elektrik tedarik şirketi olarak faaliyet gösteren Aksa Elektrik, yılın üçüncü çeyreğine ait (temmuz, ağustos, eylül) elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Çoruh bölgesinde toplam elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre (temmuz, ağustos, eylül) yaklaşık yüzde 1 azaldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketim oranında ise, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 oranında artış gözlendi.

Yılın üçüncü çeyreğinde, toplam elektrik tüketimindeki artış, geçen yılın aynı dönemine göre ağustos ayında Çoruh, temmuz ayında ise Fırat bölgesinde görüldü. Yeni abone sayısı ise Fırat bölgesinde geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 27 oranında artarken, Çoruh bölgesinde ise yüzde 3 oranında düşüş görüldü.

Meskenlerdeki elektrik tüketimi arttı

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinin bağlı olduğu Çoruh bölgesinde temmuz, ağustos ve eylül aylarında meskenlerdeki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttığı belirtildi.

Malatya, Elâzığ, Tunceli ve Bingöl illerinin bağlı bulunduğu Fırat bölgesindeki meskenlerde elektrik tüketiminin yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,78 oranında arttığı açıklandı.

Fırat bölgesinde Malatya dışındaki illerde sanayi ve ticarethane grubu abonelerinin elektrik tüketimi arttı

Çoruh bölgesinde, temmuz, ağustos ve eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre sanayi ve ticarethane grubundaki abonelerin elektrik tüketiminin bu yıl düştüğü görüldü. Artvin’de yüzde 25, Giresun’da yüzde 29, Gümüşhane’de yüzde 38, Rize’de yüzde 10 ve Trabzon’da ise yüzde 46 oranında düşüş yaşandı.

Fırat bölgesindeki sanayi ve ticaret grubundaki abonelerde ise elektrik tüketimi geçen yıla göre Malatya dışındaki illerde artış kaydetti. Malatya’daki sanayi ve ticaret grubu abonelerinin elektrik tüketimi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalırken; Elazığ’da yüzde 31, Tunceli’de yüzde 6,21 ve Bingöl’de ise yüzde 1,12 oranında artış görüldü.

Çoruh ve Fırat bölgelerinde Trabzon, Elâzığ ve Bingöl elektrik tüketimi artan iller oldu

Aksa Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre, Çoruh bölgesinde mesken, ticarethane ve sanayi abone grupları dahil edilerek bakıldığında, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca Trabzon’da yüzde 2,19 oranıyla elektrik tüketiminin arttığı kaydedildi.

Çoruh bölgesinin yılın üçüncü çeyreğinin elektrik tüketiminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,5 Artvin’de, 3,17 Giresun’da, yüzde 5 Gümüşhane’de ve yüzde 2,68 oranıyla ise Rize’de düşüş yaşandığı belirtildi.

Fırat bölgesindeki dört ilde mesken, ticarethane ve sanayi abone grupları dahil edilerek bakıldığında ise, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Elâzığ ve Bingöl elektrik tüketiminin arttığı iller oldu. Elâzığ, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranı ile elektrik tüketiminin arttığı iller arasında ilk sırada yer aldı. Bingöl’de ise bu artış oranı yüzde 2,67 oldu.

Fırat bölgesinin yılın üçüncü çeyreğinin elektrik tüketiminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,30 Malatya’da, yüzde 8,77 oranıyla ise Tunceli illerinde düşüş kaydedildi.