Aksa Elektrik 2021 yılının ilk çeyreğindeki elektrik tüketim oranlarını açıkladı

Aksa Elektrik, 2021 yılının ilk üç ayına (Ocak, Şubat, Mart) ait hizmet verdiği illerdeki elektrik tüketim rakamlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh ve Fırat bölgelerinde ilk üç aylık dönemde elektrik tüketiminde bir önceki yıla göre benzer oranlar görülse de mart ayında belirgin bir artış yaşandığı ortaya koyuldu. Mart ayında Fırat bölgesindeki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarken, Çoruh bölgesinde bu artış yüzde 14 seviyelerini buldu.

Çoruh bölgesinde ocak ayında elektrik tüketimi sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 14 azaldı. Fırat bölgesinin ocak ayı elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre benzer seyretse de şubat ayındaki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında azaldı.

Elektrik tüketimi Rize’de yüzde 5 arttı, Gümüşhane’de yüzde 10 düştü

Çoruh bölgesinde hizmet verdiği Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’deki elektrik tüketim oranlarını da açıklayan Aksa Elektrik, Rize’de elektrik tüketiminin yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını; Gümüşhane’de ise yüzde 10 düştüğünü kaydetti. Trabzon, Giresun ve Artvin’de ise yılın ilk üç ayındaki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine paralel seyretti.

Malatya dışında Fırat bölgesinde elektrik tüketimi düştü

Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli’deki elektrik tüketim oranlarını da açıklayan Aksa Elektrik, yalnızca Malatya’da tüketimin arttığını kaydetti. Malatya’da elektrik tüketimi yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artarken, diğer illerde ise elektrik tüketimlerinin düştüğü gözlendi. İller bazında bakıldığında Elâzığ’da elektrik tüketimi ocak, şubat ve mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa düşerken Tunceli’de yüzde15,5, Bingöl’de ise yaklaşık yüzde 4,5 seviyesinde azaldı.

Abone sayıları artıyor

Fırat ve Çoruh bölgelerindeki abone sayılarında da artış olduğunu kaydeden Aksa Elektrik, her iki bölgede de 2021 mart sonu itibarıyla geçen yılın ayına göre abone sayısının yüzde 3’e yakın arttığını açıkladı.

Yabancı abone sayısı arttı

Yabancı uyruklu kişilere ait abonelik bilgilerini de açıklayan Aksa Elektrik, 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yabancı abone sayısında artış olduğunu kaydetti. Çoruh bölgesinde yılın ilk üç ayındaki yabancı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarken bu oran Fırat bölgesinde yüzde 10’u aştı.

Meskenlerde elektrik tüketimi arttı

Aksa Elektrik’in Çoruh ve Fırat bölgelerindeki elektrik tüketimlerini incelemesinin sonucunda, Covid-19 salgınıyla birlikte evlerde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte meskenlerdeki elektrik tüketiminin de yükseldiği kaydedildi.

2021’in ilk üç ayında, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’in olduğu Çoruh bölgesinde geçen yılın aynı dönemine göre mesken grubundaki elektrik tüketimi yüzde 13 artış gösterdi.

Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli’nin olduğu Fırat bölgesinde ise yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre meskenlerdeki elektrik tüketimi yüzde 7 seviyesinde arttı.

Gümüşhane’de ticarethane grubundaki tüketim yüzde 28 düştü

Ticarethane grubundaki elektrik tüketim oranlarını da paylaşan Aksa Elektrik, Fırat bölgesinde yer alan Bingöl’ün ticarethane grubundaki elektrik tüketiminin yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 oranında düştüğünü açıkladı. Ticarethane grubundaki elektrik tüketimi Tunceli’de de yüzde 10 düşerken, Malatya ve Elâzığ’da yüzde 10 arttı.

Çoruh bölgesindeki ticarethane grubunun elektrik tüketimlerinde ise Artvin’de yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş yaşandığı aktarılırken, Gümüşhane’de yüzde 28, Rize’de yüzde 18, Trabzon’da yüzde 13 ve Giresun’da yüzde 12 seviyelerinde düşüş olduğu kaydedildi.