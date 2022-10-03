Aksa Doğalgaz’dan yılın son kampanyası! Doğal gaz bağlantı bedeline 3 taksit

Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtımcısı Aksa Doğalgaz, 4 milyonu aşkın abonesine doğal gaz konforu sunuyor. 34.843 kilometreyi bulan şebeke uzunluğuyla Türkiye’nin dört bir yanında doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, yeni abonelerini de cazip avantajlarla buluşturuyor. Aksa Doğalgaz’ın ekim, kasım ve aralık ayı boyunca geçerli olacak yılın son kampanyasıyla yeni aboneler doğal gaz konforuna bağlantı bedeline 3 taksit kolaylığıyla ulaşabilecek. Üç ay boyunca sürecek olan kampanyadan vatandaşlar anlaşmalı banka kredi kartlarıyla yararlanılabilecek. Böylece çevreci, güvenli ve ekonomik enerji doğal gazın konforunu yeni aboneler de yaşayacak.

317 milyon ağaçtan oluşan orman…

Mutfakta yemek pişirmede tüpe göre 5 kat*, ısınmada ithal kömüre göre 3 kat* ve sıcak suda ise tüpe göre 5 kat* daha ekonomik olan doğal gazı aboneler evin her yerinde veya isterlerse yalnızca mutfakta da kullanabiliyor. Sürdürülebilir büyüme hedefiyle ilerleyen Aksa Doğalgaz, insan ve çevre merkezli faaliyetlerini başarıyla hayata geçiriyor. Geçen yıl 11,6 milyar metreküp gaz dağıtımı yapan Aksa Doğalgaz’ın hizmet verdiği bölgelerde doğal gaz kullanılması sonucu sadece 1 yılda 7,4 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşti. Bu oran, 317 milyon ağaçlık yaklaşık 4,5 milyon kilometrekarelik bir ormanın temizleyebileceği karbon miktarıyla eş değer.