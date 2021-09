Aksa Doğalgaz’a LACP 2020 Vizyon Ödülleri’nde Enerji Sektöründe Altın Ödül

Aksa Doğalgaz, dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından, San-Diego merkezli LACP (League of American Communications Professionals - Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen Vizyon Ödülleri’nde, 2020 Faaliyet Raporu ile ödülleri topladı. Şirket, enerji sektöründe gold ödülün sahibi oldu.

Covid-19 önlemleri kapsamında, salgının başladığı ilk günden itibaren kesintisiz gaz arzı sunma amacıyla 7/24 görev başında olan özverili ekibiyle gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriyle oluşturulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile Aksa Doğalgaz, kendi sektöründe gold ödüle layık görülmenin yanı sıra, EMEA (Europe, the Middle East and Africa) bölgesinde en iyilerin yarıştığı 80 rapor (Top 80 Reports) arasında 33’üncü olarak yer aldı. Şirket ayrıca, Paydaşlara En İyi Mektup (Best Letter To Shareholders) kategorisinde bronz ödül ile Teknik Başarı Ödülü’nün de (Technical Achievement Award) sahibi oldu.

LACP Vizyon Ödülleri kapsamında her yıl uluslararası platformda düzenlenen yarışmada, bu yıl 20 ülkeden dünyanın önde gelen şirketlerine ait 1.000’e yakın faaliyet raporu, “İlk İzlenim, Rapor Kapağı, Hissedarlara Mektup, Rapor Anlatım Dili, Rapor Finansalları, Yaratıcılık, Mesaj Açıklığı ve Bilgi Erişimi” kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi.