Aksa Doğalgaz: “İzinsiz kazı çalışmaları can ve mal güvenliğini tehdit ediyor”

Siirt ve Batman’da 2012 yılından bu yana doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, izinsiz yapılan kazı çalışmaları sonucunda, boru hatlarının zarar görebileceğini, can ve mal güvenliği tehlikesinin oluşacağını ve gaz kesintilerinin yaşanabileceğini açıkladı. Aksa Doğalgaz, ayrıca, şüpheli bir durumda vatandaşların Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayarak doğal gaz dağıtım şirketine bilgi verebileceklerini belirtti.

Herhangi bir kazı çalışmasının, doğal gaz dağıtımını gerçekleştiren şirketin bilgisi dahilinde olması gerektiğine dikkat çeken Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Yusuf Demirtaş, “Hizmet bölgesi içerisinde gerçekleşmesi planlanan altyapı çalışmaları kapsamındaki kazı çalışmalarının, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi adına, doğal gaz dağıtım şirketine bilgisi verilmelidir. İzinsiz gerçekleşen kazı çalışmalarında, koordineli çalışılmadığı için maalesef ki boru hatları zarar görebiliyor. Önemli bir güvenlik tehdidi oluşuyor ve en masum haliyle belirli bir süreyle gaz kesintileri yaşanabiliyor, halkımız mağdur oluyor. Doğal gaz hattı bulunan sokaklarda izinsiz kazı yapmak yasak olduğu için duyarlı vatandaşlarımız da şüpheli bir durumla karşılaştıklarında Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayarak ihbarda bulunabilir” dedi. Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Batman’ın Gültepe mahallesi Havaalanı kavşağında benzer bir olay yaşandığını ve onarım çalışmalarının yürütülmesi için gaz arzının kesilmesini örnek verdi. Söz konusu olayda abonelerini SMS ile bilgilendirdiklerini belirten Demirtaş, gerekli onarım çalışmalarını hızlıca tamamladıklarını ve gaz arzını tekrar sağladıklarını belirtti. Demirtaş, abonelerine göstermiş oldukları anlayış sebebiyle teşekkür de etti.

Demirtaş ayrıca, doğal gaza abone olmak isteyenlerin kendilerinin ve çevrelerinin güvenliği için Aksa Siirt Batman Doğalgaz kontrolünde işlem yaptırmaları konusunda bilgilendirdi.