AKSA DOĞALGAZ, INTERNATIONAL ARC AWARDS 2021’DE İKİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Aksa Doğalgaz, Covid-19 önlemleri kapsamında salgının başladığı ilk günden bu yana kesintisiz doğal gaz hizmetini sunmak için kahramanca görev başında olan çalışanlarıyla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriyle oluşturulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile prestijli ödüllerden International ARC Awards 2021’de iki ödülün sahibi oldu. Faaliyetlerinin tümünde insana, doğaya ve sosyal yaşama saygı anlayışıyla çalışan, net satışlar bazında Türkiye’nin en büyük 51’inci şirketi konumunda bulunan şirket, iç tasarım kategorisinde gümüş, fotoğraf kategorisinde ise bronz ödül olmak üzere iki önemli ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir büyümesine insan odaklı çalışmalarıyla devam eden Aksa Doğalgaz, faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak nitelendirilen dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması ARC Awards’ta üstün başarı göstererek iç tasarım ve fotoğraf kategorilerinde ödüllendirildi. 27 ülkeden, 1.875 sayıda başvurunun gerçekleştiği ABD merkezli MerComm kuruluşunun düzenlediği, dünyanın en büyük raporlama yarışmasında üstün başarı gösteren Aksa Doğalgaz, insan odaklı çalışmalarıyla başarılarına devam edeceğini belirtti.