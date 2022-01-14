Aksa Doğalgaz'dan Mersin - gaz arzı hakkında basın açıklaması

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

13 Ocak 2022 tarihinde saat 13.40’ta, Mersin ilinin Yenişehir ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Göçmen Kavşağı mevkiinde yapımı devam eden katlı kavşak çalışması esnasında doğal gaz alt yapı şebekemize verilen hasar nedeniyle başlatılan onarım çalışmaları tamamlanarak, hasar sebebiyle gaz arzı kesilen bölgelerdeki alt yapı şebekesi tekrar devreye alınmıştır.

Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde, 13 0cak 2022 tarihinde saat 19.00’da başlatılan devreye alma çalışmaları, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 14.40 itibarıyla tamamlanmış olup gaz arzı kesintiye uğrayan 4.759 adet bina ile 40.955 adet konuta, kontrollü ve kademeli şekilde tekrar gaz arzı sağlanmıştır.

Benzer durumların tekrar yaşanmaması için doğal gaz alt yapı şebekesi bulunan cadde ve sokaklarda yapılacak diğer alt yapı çalışmaları konusunda, tüm altyapı kuruluşlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunun önemini kamuoyuna ve ilgililere tekrar hatırlatmak isteriz.

Tüm abonelerimize gösterdikleri sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.