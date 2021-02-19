Aksa Doğalgaz Çukurova’da 500 Bin Aboneye Ulaştı

2008 yılından bu yana Çukurova’yı doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, gerçekleştirdiği yatırımlar ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dört il merkezi ile 23 ilçe ve beldede toplam 500 bin aboneye ulaştı. Aksa Doğalgaz’ın Çukurova’daki 500 bininci abonesi ise Mersin’den Hemşire Seher Keleş oldu. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenen ve Aksa Doğalgaz Çukurova Yöneticileri ile Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı’nın da katıldığı törende, Dr. Sinan Bahçacı ve Hemşire Seher Keleş nezdinde salgında en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Doğal gaz konforu yaygın olarak ısınma amaçlı kullanılmasının yanında sadece mutfakta ve sıcak su için de kullanılabiliyor ve aboneler böylece Çukurova’da hava kirliliğini azaltmaya da destek oluyor. Doğal gaz hem temiz, hem kullanımı kolay, hem de ekonomik bir enerji kaynağı olarak önemli fırsatlar sunuyor. Mutfakta doğal gaz kullanımı sadece 16 ayda maliyetini karşılıyor ve ‘tüp bitti’ derdine son vermesi ve mutfakta yer kaplamamasıyla büyük konfor sağlıyor. Mutfakta pişirme ve banyoda sıcak su amacıyla, tüp yerine doğal gaz tercih edilmesiyle 5 kat tasarruf sağlanıyor; doğal gaz ithal kömürle karşılaştırıldığında ise iki kat daha ucuz olmasıyla aile bütçesini koruyor. Kömür - mazot gibi yakıtlarla ısınan merkezi sistemli binalar, sadece kazan dairesinde yapılacak dönüşüm sayesinde, dairelerde tadilata gerek kalmadan, merkezi sistemle ısınmanın konforunu doğal gazla yaşayarak, odun - kömür taşınması, depolanması ile kül ve baca temizliği gibi zahmetlerden de hemen kurtulabiliyor. Ayrıca koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında, havayı odanın içerisinde dolaştırarak damlacıkları taşıyan yöntemler yerine doğal gaz kullanmak daha sağlıklı bir ısınma yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bağlantı Bedelinde 10 Taksit Fırsatı

Aksa Doğalgaz, doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazlı hayata geçmek isteyenlere şubat ayının sonuna kadar bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor. Çukurovalı vatandaşlar, ister mutfakta, isterlerse evlerinin her yerinde kullanabilecekleri doğal gaz aboneliklerini başlatmak için www.aksadogalgaz.com.tr adresini ziyaret ederek ya da 444 4 187 numaralı telefondan gerekli işlemler hakkında bilgi alabiliyor.