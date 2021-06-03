Aksa Doğalgaz, 2020 yılında 573 milyon TL yatırım gerçekleştirdi

2020 yılı cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 19 artırarak 7,12 milyar TL’ye, özkaynaklarını ise %77 artışla 1,21 milyar TL’ye ulaştırmayı başaran Aksa Doğalgaz, salgının yarattığı endişe ve belirsizlik ortamına rağmen uzun vadeli stratejiler izleyerek planlı yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtımcısı Aksa Doğalgaz, 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Türkiye genelinde hizmet verdiği 27 il, 188 ilçe ve beldede, 15,9 milyon nüfus, 5,5 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Covid-19 önlemleri kapsamında salgının başladığı ilk günden bu yana abonelerine kesintisiz doğal gaz hizmetini sunmak için kahramanca çalıştı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla yatırımlarına ara vermeden devam etti. Türkiye’nin çevre uzunluğunun üç katına denk gelen şebekesini her zaman faal tutan Aksa Doğalgaz, abonelerinin “Evde Kal” çağrılarına uyabilmesi için online işlem kanallarında yapılabilen işlemleri daha da genişleterek 3 milyon online işlem gerçekleştirdi.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan: “Salgına rağmen büyüdük”

Abonelerine her koşulda kesintisiz hizmet sunmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için 7/24 çalıştıklarını belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Salgına rağmen büyümeyi sürdürdük. Yıl içerisinde Türkiye’de dağıtılan toplam doğal gazın yaklaşık %22,9’una denk gelen 9,6 milyar m3 doğal gaz dağıtarak, 27 ildeki 188 ilçede ve beldede yaşayan yaklaşık 3,6 milyon abonemizin hayatlarına dokunduk. Şebeke uzunluğumuzu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 arttırdık. 2020 yılında 7 yeni yerleşim yerinde yerleşik 318 bin insanımız daha Aksa Doğalgaz hizmet kalitesi ve ayrıcalığıyla tanıştı. Salgının yarattığı olumsuz etkiyi tüm boyutlarıyla ele alarak mevcut durumda başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirdik. 2019 yılına göre %19 artırarak 7,12 milyar TL ciro elde ettik ve 474 milyon TL kâr ise ürettiğimiz değerin diğer bir somut yansıması oldu. Faaliyet dönemi içerisindeki 573 milyon TL yeni yatırımımızla faaliyetlerimize başladığımız 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların değeri 4,02 milyar TL’ye ulaştı” ifadesine yer verdi.

Güvenli, çevre dostu ve ekonomik yakıt kaynağı olan doğal gazın yaygınlaşması için 2021 yıl sonu itibariyle 5,7 milyon aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Yaşar Arslan, uygun teknik ve hukuki koşulların sağlanmasıyla birlikte 2026 yıl sonuna kadar 128 yeni ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlamak istediklerini belirtti.

Faaliyetlerinin tümünde insana, doğaya ve sosyal yaşama saygı anlayışıyla çalışan, net satışlar bazında Türkiye’nin en büyük 56’ncı şirketi konumunda bulunan Aksa Doğalgaz bu kapsamda, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin alternatif bir yakıt olarak ısınma amaçlı kullanılabilmesi için sektördeki diğer doğal gaz dağıtım şirketleriyle birlikte “Yenilenebilir Doğal Gaz Üretimi-Power to Gas” Ar-Ge projesine başladı. GAZBİR-GAZMER bünyesinde Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen bu önemli projeyle arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanmasının yanı sıra karbon emisyonunun düşürülmesi amaçlanıyor.

Sektör istihdamının yüzde 21,3’ü Aksa Doğalgaz’dan

Sürdürülebilir büyümesine insan odaklı çalışmalarıyla devam eden Aksa Doğalgaz, Covid-19 salgınına rağmen çalışan sayısını bir önceki yıla göre yüzde 10 arttırdı. Şirket, 2020 yılında sektördeki insan kaynağının yüzde 21,3’üne istihdam sağlayarak toplamda 2.520 çalışana ulaştı. Nitelikli insan kaynağı için faaliyete başladığı ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren şirket, iş sağlığı ve güvenliği alanında da 2020 yılında gerçekleştirdiği 43 bin 616 saatlik eğitim süresiyle sektöründe öncü bir konumda bulunuyor.