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Aksa Akrilik’ten net kârlılık ve temettü rekoru

Aksa Akrilik, 2021’deki başarılı finansal performansını, yılın son çeyreğinde de sürdürdü. Açıklanan sonuçlara göre şirket, net kârlılıkta yüzde 165’lik artışla 1 milyar 167 milyon TL seviyesini geride bırakırken hisse başına 1,85 TL brüt kâr payı ile rekor temettü dağıtacak.

İş Dünyası 16.02.2022, 11:20
Aksa Akrilik’ten net kârlılık ve temettü rekoru

50. yılını kutlayan, dünyanın lider, Türkiye’nin ise tek akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2021 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklanan tabloya göre şirket, sene boyunca devam eden başarılı performansını koruyarak ciro, FAVÖK ve net kârlılıkta bir kez daha yükseliş kaydetti.

Kârlılık rakamlarında rekor kırdı

Açıklanan sonuçlara göre Aksa Akrilik’in cirosu, 8 milyar 348 milyon 157 bin TL’ye yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 103 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK seviyesi de yüzde 85’lik rekor artışla 1 milyar 701 milyon 541 bin TL oldu. Aksa Akrilik’in 2021 yılı net kârlılık rakamı ise 1 milyar 167 milyon 208 bin TL’ye ulaştı ve yüzde 165’lik rekor tırmanışa imza attı. Yüzde 90’lık kapasite kullanımı gerçekleştiren şirketin yatırım harcaması ise 627 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

DowAksa, 2021’de kârlılığa katkısını en üst seviyeye çıkardı

Aksa Akrilik’in yüzde 50 sahiplik oranı ile müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa, 2021 yılında şirketin net kârlılığına rekor seviyede katkı sağladı. Türkiye’nin ilk ve tek karbon elyaf üreticisi DowAksa, Aksa Akrilik konsolide sonuçlarına yüzde 498’lik artışla 44 milyon 863 bin TL net kârlılık katkısı sunarken cirosunu ise yüzde 68 yükselişle 981 milyon 357 bin TL’ye çıkarmayı başardı. DowAksa’nın yeni yatırımlarıyla birlikte, ilerleyen yıllarda Aksa sonuçlarına pozitif etkisinin katlanarak devam etmesi bekleniyor.

Hissedarlara rekor temettü dağıtılacağı duyuruldu

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, pozitif finansal sonuçlarda katma değerli ürün ihracatının etkili olduğunu söyledi. Türkiye’nin stratejik konumu sayesinde tekstil ve teknik ürünlerde akrilik elyafın tercih sebebi olduğunu ifade eden Taş, üretimdeki çeşitlilik ile yeni yatırımlarının geri dönüşlerini aldıklarını belirtti. Taş, sözlerinin devamında şunları dile getirdi; “Belirsizliklerle dolu 2021, Türk sanayisi için güçlü rakamlara ulaşılan bir yıl oldu. Girdi fiyatlarında artış yaşanmış olsa da Aksa Akrilik olarak maliyetlerimizi kontrol altında tutmayı başardık. İhracatımız sayesinde yılın son çeyreği itibarıyla da rakamlarımızı rekor seviyede yukarıya çektik. Paydaşlarımıza değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda hisse başına 1,85 TL brüt temettü dağıtacağız. 2022’de de sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık hedeflerimize doğru kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz”.

#aksa akrilik
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