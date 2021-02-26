Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri’ne 6. kez adını yazdırdı

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, kurumsal yönetim anlayışıyla elde ettiği başarısını bir kez daha tescilledi. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin düzenlediği “11. Kurumsal Yönetim Ödülleri”nde, “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. Şirket” unvanının sahibi olarak, ödüle 6’ncı kez adını yazdırdı.

Aksa Akrilik, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde de kurumsal yönetim alanında önemli uygulamaları hayata geçirdi. Şirketlerin 2020 yılındaki “kurumsal yönetim derecelendirme notları” baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Aksa Akrilik, bir önceki yıldaki puanını koruyarak 97,22 puan almaya hak kazandı.

Bu değerli ödülle; yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin şekilde oluşturduğunu, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde sürdürdüğünü ortaya koyan Aksa Akrilik, aynı zamanda pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettiğini ve tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif şekilde yönetildiğini tescillemiş oldu.

Kurumsal yönetim endeksine 2014 yılında dahil olan Aksa Akrilik, önceki yıllarda üst üste 3 kez aynı kategoride birinciliğin sahibi olurken, toplamda altı kez listeye girdi.