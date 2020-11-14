Akfen İnşaat, Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ni de tamamladı

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapımı tamamlanan Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Hamdi Akın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minyatür ustası Nasuhi Hasan Çolpan’ın “Marmara” isimli tablosunu takdim ederken, tören sonrasında Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetle yapılan hastane gezisinde tesis hakkında bilgi verdi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri ile yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin 402 yatak kapasitesine sahip 3 hastaneyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

3 ŞEHİR HASTANESİNE 1,1 MİLYAR $’LIK YATIRIM

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, tören sonrasında yaptığı konuşmada, Isparta ve Eskişehir Şehir Hastaneleri’nin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni de tamamlayarak hizmete hazır hale getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Akın, “İmzamızı attığımız toplam 1,1 milyar dolarlık bu 3 şehir hastanesinde 2 bin 402 yatağı hayata geçirerek milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere yönelik olarak sürekli ölçümü gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları anketlerinde Akfen İnşaat’ın yapımını üstlendiği Eskişehir ve Isparta Şehir Hastaneleri’nin ilk iki sırada yer aldığına dikkat çeken Hamdi Akın, “Bu yüksek memnuniyeti Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde de devam ettireceğiz” dedi.

Hamdi Akın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minyatür ustası Nasuhi Hasan Çolpan’ın “Marmara” isimli tablosunu takdim ederken, tören sonrasında Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetle yapılan hastane gezisinde tesis hakkında bilgi verdi.

“PPP MODELİ SADELEŞEREK DEVAM ETMELİ”

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin inşa edildiği Kamu – Özel İşbirliği modeline de değinen Akın, “Ülkemize kısa zamanda çağ atlatan dev yatırımların önünü açarak vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıran PPP projeleri uzun yıllardır tüm dünyada başarıyla uygulanan bir finans modeli olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin de son yıllarda içine girdiği yatırım atağında büyük katkısı olan PPP modelinin önünü tıkayacak tartışmalarla zaman kaybedilmesi yerine, sözleşmelerin günümüz şartlarına göre uyumlu olarak sadeleştirilerek yeni yatırımlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’ı sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirecek 566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da yaklaşık 2800 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak.