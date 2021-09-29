Akenerji’den işitme engelli çocuklar için oyun parkı desteği

Çocuk ve eğitim odaklı kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla etkili projeler hayata geçiren Akenerji, Çocuk Eğitim Derneği’yle birlikte yeni bir çalışmaya imza attı. Şirket, işitme engelli çocukların eğitim gördüğü İstanbul Ataşehir’de bulunan dernek merkezindeki çocuk parkının yapımını üstlendi.

“Engelleri hep birlikte aşalım”

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer ve Çocuk Eğitim Derneği Yönetim kurulu Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı, parkın açılışında bir araya geldi. Akenerji’nin eğitim konusuna her zaman öncelik verdiğini belirten Gençer, “Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle bugün onların eğitimi için yaptığımız her katkı çok değerli. Türkiye’de çok önemli bir misyonu üstlenerek işitme engelli çocuklarımızın eğitim ve sosyal hayatlarına büyük katkı sağlayan ve yaşadıkları zorlukları aşarken yanlarında duran Çocuk Eğitim Derneği’ne desteğimiz devam edecek. Çocuklarla hep birlikte bütün engelleri aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Dr. Ilıcalı ise şunları söyledi, "Öncelikle 0- 6 yaş işitme engelli çocukların eğitimleri için katkıda bulunan Akenerji’ye destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın eğlence ve eğitim alanı olarak kullandığı oyun parkımızı yenilemeleri bizim için çok değerli. Bu güzel ve işlevsel parkımızın açılış etkinliğinde kendileriyle bir araya gelmiş olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz".

Parkın açılışına Akenerji İnsan Kaynakları ve Ortak Hizmetler Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz, Çocuk Eğitim Derneği Genel Müdürü Melike Argiş, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşin Altuniç Güven, öğretmen ve öğrenciler ile veliler de katıldı.

Sosyal sorumluluk bilinci ile birçok projeye imza atan Akenerji, 2020 yılında tüm dünyanın deneyimlediği yeni normalde, hem çocukların eğitim hayatına destek olmak hem de sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına karşılamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttü. Akenerji, Dünya Engelliler Günü kapsamında tüm öğrencilere boyama kitapları ve kalemleri hediye ederken, Koruncuk Vakfı ile yaptığı iş birliği kapsamında çocukların eğitimi için önemli katkılar sağladı.