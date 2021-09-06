Akçansa, Gelecek Odaklı ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulamaları ile Stevie Ödülleri'nden 7 ödülle döndü

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi ve sektörünün lider şirketi Akçansa, insan odaklı çalışmaları ve sektörünün insan kaynakları yönetimindeki dijital dönüşümüne katkı sunan yenilikçi projeleri ile elde ettiği başarıları, saygın platformlar tarafından kazandığı ödüller ile taçlandırıyor.

Kurum, iş dünyasının global düzeyde saygın ödül platformlarından ‘Stevie Awards for Great Employers’ programında kazandığı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ödülle önemli bir başarının sahibi oldu.

Ödül getiren başarılı projeler

Akçansa, insan kaynakları alanındaki uygulama ve projelerini ‘çalışanların kendilerini değerli hissettikleri ve sürekli öğrenebildikleri benzersiz bir çalışma kültürü yaratarak tercih edilen işveren olmak’ vizyonu etrafında şekillendiriyor.

Çalışanların ihtiyaç duydukları gelişim fırsatlarına her zaman, her yerde ulaşmalarını sağlamak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiği Dijital Akademi ile sektöründe farklılaşan kurum, bu platform aracılığıyla farklı pozisyonlardaki çalışanlar için e-öğrenmeler, bireysel çalışma kaynakları, video eğitimler, anketler ve sınavlar gibi geniş yelpazede pek çok alternatif sunuyor. İlk 3 ayda çalışanların yüzde 60'ından fazlasının giriş yaptığı Dijital Akademi’de toplam 233 eğitim tamamlandı.

Yeni neslin dinamizmini şirket içindeki deneyimle birleştirmek üzere 14 mentor ve menti’den oluşan mentorluk programı Kariyer Çınarı’nı hayata geçiren Akçansa, EMCC tarafından da akredite edilmiş olan projesi ile mentorlar ve mentileri yıl içinde bir araya getiriyor ve daha sonra bunların değerlendirmesini yapıyor. Kurum, proje kapsamında topluluk şirketlerinden de mentorlar belirliyor.

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık en iyi çalışan deneyimini nasıl yaratacaklarına odaklandıklarını ve çevik yapıları sayesinde bu yönde geliştirdikleri inovatif projeler ile uluslararası saygın platformlar tarafından ödüllendirilmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Kanadıkırık şöyle devam etti; “Önce insan anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ve yenilikçi insan kaynakları yaklaşımımızı yansıtan projeler ile gelecek yılların Akçansa’sına hazırlanıyoruz. Söz konusu projelerimizin yurt dışında prestijli platformlar tarafından ödüllendirilmesi Akçansa’lıları gururlandırırken, daha büyük hedeflere ulaşmak üzere hepimizi motive ediyor. Başarılı çalışmalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek”.

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz ise şirket çatısı altında oluşturdukları sinerji ile çalışanlarına sağladıkları faydanın sürdürülebilir olması amacıyla yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini; bu yöndeki gayretlerinin uluslararası saygın platformlar tarafından ödüllendirilmesinden de mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yılmaz şöyle konuştu; “Türkiye’nin parlak geleceği için çalışan, sorumluluk alan ve üreten Akçansa olarak insan odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilikçi bakış açısını hayata geçirdiği tüm çalışmalara başarıyla uygulayan şirketimizin toplamda 7 önemli ödülü ülkemize getirmesinden gururluyuz”.

Akçansa’nın Stevie Ödülleri kapsamında kazandığı ödüller şu şekilde;

Altın

Proje: En İyi İK Ekibi

Ödül: ‘Yılın İşvereni’

Proje: Kariyer Çınarı Mentorluk Programı

Ödül: ‘Koçluk ve Mentorluk Uygulamalarında Başarı’ & ‘En İyi Ekip Geliştirme Programı’

Proje: Akçansa Dijital Akademi

Ödül: ‘En İyi Eğitim Platformu’

Gümüş

Proje: En İyi İK Ekibi

Ödül: ‘Yılın İK Ekibi’

Proje: Akçansa Dijital Akademi

Ödül: ‘En İyi Eğitim Yönetim Sistemi’

Bronz

Proje: İK İletişimi

Ödül: Çalışan İlişkilerinde Başarı