Akbank’ın Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç Orhonoğlu oldu

İngiltere’de University of Kent at Canterbury Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Beril Alakoç Orhonoğlu, Pazarlama alanında Master programını University of the West of England, Bristol Business School’da tamamladı.

24 yıllık kariyerine 1998 yılında Unilever’de başlayan Alakoç, 1998-2009 yılları arasında Unilever’de, 3 senesi Dubai’de olmak üzere, çeşitli marka müdürlüğü pozisyonlarını yürüttü. Ardından 2017 yılına kadar Gıda, Deterjan ve Kişisel Bakım kategorilerinde Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu Bölgesi’nden sorumlu Marka Geliştirme Direktörlüklerinde görev aldı. 2017’de Petrol Ofisi CMO’su olarak atanan Beril Alakoç Orhonoğlu, pazarlama departmanının baştan yapılandırılmasında etkin bir rol üstlenerek Stratejik Pazarlama alanında marka gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Alakoç, evli, Ömer ve Emre adında 2 çocuk annesidir.