Akademi sektörün dijitalleşme okulu oldu, 45 bin nitelikli personel yetiştirdi

Pandemiyle birlikte hayatımızın bir vazgeçilmezi halini alan dijitalleşme, iş dünyasında daha da çok öne çıkıyor. Dijitalleşme sürecine çalışanlarını dahil etmeyen şirketler bu dönemde sınıfta kalırken, süreci bir bütün olarak ele alan şirketler ise öne çıkıyor. İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi markası Daikin’in çatısı altında 2012 yılında kurulan Daikin Türkiye Akademi, pandemi döneminde de eğitimlerini aralıksız sürdürdü. Yenilikçi ve çevreye duyarlı uygulamalara öncülük etmeyi hedefleyen akademi, pandemi döneminde dijital teknolojilerin gelişimini, yeni iş modelleriyle harmanlayarak eğitimlerini genişletti. Söz konusu dönemde, Akademi İcra Kurulu’nun geliştirdiği F25 stratejilerinin odağını ise dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, çeviklik, performansı dönüştüren liderlik ve öğrenen organizasyon temaları oluşturdu. Sadece Daikin çalışanlarına değil, tüm sektöre açık olan akademide, kurulduğu günden bugüne kadar 45 bin kişiye eğitim verilerek kişisel, mesleki ve teknik gelişim imkanı sağlandı. Profesyonellerin yanı sıra çok sayıda teknik lise öğretmenin de eğitim aldığı akademide, üniversite ve teknik lise öğrencilerinin de eğitimine katkıda bulunuldu. Sektör eğitimlerinin yüzde 90’ının verildiği Daikin Türkiye Akademi, özellikle pandemide dijital dünya ile uyumlu çalışabilen, nitelikli personeller yetiştirerek, iklimlendirme sektörüne katkı sunmaya devam etti.

HİBRİT ÖĞRENME MODELİ

Daikin Türkiye Akademi Bölüm Müdürü Birsen Atakay, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte yapılan işlerin gereklilikleri ve içeriklerinin de sürekli değişim gösterdiğini söylüyor. Pandemi sürecinin ardından eski çalışma ve öğrenme şekillerine dönülemeyeceğinin pek çok araştırmayla net bir şekilde ortaya konulduğunu belirten Atakay, “Akademi olarak pandemi öncesinde de gündemimizde olan ‘dijital dönüşüm’ ve buna uygun karma, hibrit öğrenme modellerini hayata geçirmeye başladık” dedi. Bu kapsamda LMS (Learning Management System) programı ve Daikin Mobile uygulaması ile akademide eğitim alan herkesin gelişim yolculuğuna ivme kazandırdıklarını aktaran Atakay, “Kendi e-eğitim kataloğumuzu oluşturmak adına iç eğitmenlerimiz ile a-senkron eğitim videoları da çekiyoruz.” dedi.

2020 YAPILANMA YILI OLDU

Pandemiyle birlikte 2020 yılının Daikin Türkiye Akademi için bir yenilenme ve yapılanma yılı olduğunu anlatan Atakay, özellikle paydaşlar için gerçekleştirilen teknik ve mesleki eğitimler için ciddi bir altyapı çalışmasına başladıklarını vurguladı. 2020’de tüm çalışan ve paydaşlara toplam 494 adet ve 14 bin 866 adam-saat eğitim verildiğini aktaran Atakay, “Eğitim müfredatlarımızda, tüm paydaşlarımızın oryantasyon programlarını ve öğrenme şekillerini güncelleme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamda sektör çalışanlarımızın sadece belirli ürünler için değil, işlerini geliştirebilmeleri adına da farklı bilgi ve deneyimi kazanmalarını da hedefliyoruz.” diye konuştu.

SEKTÖR EĞİTİMİNİN YÜZDE 90’I AKADEMİDEN

Pandemi süresince yüz yüze yapılamayan teknik eğitimleri online ortama taşıdıklarını anlatan Atakay, “Ayrıca eğitim videolarımız ve dijital alt yapımız ile sahanın gelişimini destekledik. Değişen ve gelişen iş yapış şekillerimiz için de tüm yenilikleri hızlı bir şekilde saha ile paylaşarak sürece uyumlarını kolaylaştırdık.” ifadelerini kullandı. Özellikle servis çalışanları için teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Atakay, onların arasından ‘gelişim elçileri’ çıkarmayı ve böylece daha da güçlenmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sektör eğitimlerinin yüzde 90’ının iç eğitmenler tarafından verildiğine dikkat çeken Atakay, “Eğitmenlerimizin de dijital dünyada yeni yetkinlikleri kazanmaları ve eğitimlerin verimlerini artırabilmelerini istiyoruz. Bu kapsamda pandeminin başında başladığımız ‘Dijital İç Eğitmen Gelişim’ sürecimiz de tüm yıl boyunca devam edecek.” dedi.