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Ak Portföy’ün “Yatırımın Geleceği” Fonları Dikkat Çekiyor!

Ak Portföy, Alternatif Enerji, Sağlık Sektöründeki Yenilikçi Şirketler ve Yerli Yüksek Teknoloji temalarından oluşan yatırım fonlarını “Yatırımın Geleceği” çatısı altında tasarruf sahiplerine sundu.

İş Dünyası 26.01.2021, 17:27
2003
Ak Portföy’ün “Yatırımın Geleceği” Fonları Dikkat Çekiyor!

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı; “2020 yılı yüksek teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarının insanlığın geleceği açısından ne kadar hayati önemde olduğunu gözler önüne serdi. Geleceği şekillendiren bu hızlı dönüşümün odağında, günümüzün ihtiyaçlarına ve yatırımcıların beklentilerine cevap verebilen ürün, hizmet ve iş modelleri yer alıyor. Sektörün en geniş yatırım evrenine sahip ve yenilikçi kurumu olarak yatırımcılarımızın; dünyamızın, ülkemizin ve ekonomimizin geleceğine yatırım yapmasına imkan verecek yeni nesil ürün seçenekleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla, Alternatif Enerji, Sağlık ve Yerli Yüksek Teknoloji temalarından oluşan yatırım fonlarımızı “Yatırımın Geleceği” teması altında tasarruf sahipleriyle buluşturduk” dedi ve sözlerine devam etti:

“Dünya yenilenebilir enerji devriminin eşiğinde…”

“Alternatif enerji temasının uzun yıllar boyunca yatırım portföylerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini bekliyoruz. İngiltere birkaç yıl sonra dizel ve benzinli araçların satışını tamamen yasaklayacağını açıkladı. Dünya yenilenebilir enerji devriminin eşiğinde. Dünyanın karbon yakıtlarına dayalı bir ulaşım altyapısından elektriğe dayalı bir altyapıya dönüşümü, yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım alanında da büyük fırsatlar yaratıyor. Türkiye’nin alternatif enerji dönüşümüne yatırım yapan ilk fonu olan Ak Portföy Alternatif Enerji Fonu, güneş, rüzgar, pil ve enerji depolama teknolojileri alanında, Samsung Battery, Solar Edge, Siemens, Vestas gibi dünyanın önde gelen, seçilmiş 20 şirketine, eşit ağırlıklı yatırım yapma imkanı sunuyor. Bu alandaki şirketlerin önümüzdeki dönemde giderek daha da fazla ön plana çıkacağına inanıyoruz.”

“Ak Portföy Sağlık Sektörü fonumuz seçilmiş 20 global sağlık sektörü şirketine yatırım yapıyor…”

“Sağlık temasına yatırım yapan ilk fon olma özelliği taşıyan Ak Portföy Sağlık Sektörü fonumuz ise, ilaç, aşı, bioteknoloji, genetik, ileri sağlık teknolojisi alanlarında Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Novartis gibi insanlığın gelecekte karşılaşacağı sağlık sorunlarının çözümünde önemli rolü oynaması beklenen, seçilmiş 20 global sağlık sektörü şirketine yatırım yapıyor. Böylece, tasarruf sahiplerimiz özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde bu güçlü temayı da yatırım portföylerine ekleme şansına sahip olabilecekler.”

“Tıpkı dünyanın geleceğinin teknolojide olması gibi, yatırımın geleceği de teknolojide.””

Yatırımın geleceğinin, teknolojik dönüşümde olduğunun altını çizen Ersarı; “Yatırımcılar içinde bulunduğumuz pandemi döneminde geleceğe yatırım konusuna odaklanmış görünüyorlar. Geçtiğimiz dönemde Yeni Teknolojiler Fonu’muza gösterilen ilgi, yaklaşık 30 bin yatırımcısı ile bunu kanıtlıyor.  Tıpkı dünyanın geleceğinin teknolojide olması gibi, yatırımın geleceği de teknolojide. Bu, oldukça dinamik bir tema ve dönüşüm daha yeni başlıyor.  Ülkemizin gelecekte küresel olarak daha yüksek rekabet gücüne sahip bir ülke olabilmesini sağlayacak olan güç teknolojiye yatırım yapan şirketlerimiz olacak. Bu kapsamda kurduğumuz yeni fonumuz Borsa İstanbul’da işlem gören teknoloji şirketleri ile AR-GE’ye ayırdığı kaynak itibarıyla öne çıkan şirketlerimize yatırım yapma imkanı sunuyor. Geleceğin yatırımları ürün ailesinin bir diğer üyesi olan Ak Portföy Teknoloji şirketleri Hisse enedi (Yerli Teknolojiler) Fonumuz Aselsan, Logo, Turkcell, Karel, gibi Türkiye’nin seçilmiş 20 teknoloji şirketine eşit ağırlıkla yatırım fırsatı sunuyor. Ak Portföy, yatırımcılarımızın geleceğe yatırım yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu yeni ürün ve hizmetlerle yatırımcılara farklı yatırım temaları sunabilme konusundaki liderliğini önümüzdeki dönemde de sürdürecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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