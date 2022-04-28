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AirSada, Medevac Service ile havacılık sektöründeki tecrübesini sağlık turizmine kazandıracak!

Havacılık sektöründe geliştirilen yeni hizmetler, Türk sağlık turizmine yeni alanlar getiriyor. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren AirSada, Medevac Service (Medical Evacuation Service) adlı medikal tahliye projesiyle havacılıktaki gücünü sağlık turizmine kazandıracak. İlk anlaşmasını Japon JGC Holding Corporation şirketiyle yapan AirSada, proje kapsamında Irak’ta faaliyet gösteren petrol gaz şirketlerinin personelinin sağlık sorunlarının çözümünü sunacak. Personelin sahadan alınıp Türkiye’ye getirilmesi, tedavi ve taburcu sürecini kapsayan organizasyonu yönetecek.

İş Dünyası 28.04.2022, 09:24 28.04.2022, 09:26
AirSada, Medevac Service ile havacılık sektöründeki tecrübesini sağlık turizmine kazandıracak!

Hayata geçirilen yeni projeler, sağlık turizmine de yeni açılımlar getiriyor. AirSada, geliştirdiği medikal tahliye projesiyle Dünyada bir ilke imza attı. Medevac Service (Medical Evacuation Service) projesiyle sağlık hizmetinin oldukça yetersiz olduğu Irak’ta şirketlerin personelinin yaşadığı sağlık sorunlarının çözüm merkezi olarak Türkiye’yi adres gösterecek. Şirket bu yönüyle Türk sağlık turizminin gelişimine katkı sağlayan önemli bir projenin ilk örneğini hayata geçiriyor.

Sağlık hizmetleri için Türkiye’yi adres gösterecek

Irak’ın sağlık hizmetlerindeki yetersizliğinin ülkede özellikle petrol sahasında çalışanlar için büyük risk yarattığını kaydeden AirSada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Urcu, “AirSada olarak Medevac Service adlı medikal tahliye projemizle Irak’taki petrol sahalarında yaşanabilecek sağlık sorunları için Türkiye’yi adres göstereceğiz. Medikal tahliye projemizle Türk sağlık turizmini destekleyeceğiz. İlk aşamada Japon JGC şirketiyle 2025 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladık. Ay başında hizmete başladık. Proje kapsamında Irak’ta faaliyet gösteren petrol gaz şirketlerinin personelinin sağlık sorunları oluştuğunda sahadan alınıp Türkiye’de tedavilerinin gerçekleştirilme sürecini yürüteceğiz” dedi.

Petrol şirketlerini hedefliyor

Medevac Service hizmetinin kapsamı ve hizmet modeliyle Dünyada bir ilk olduğuna dikkat çeken Urcu, “Irak’ta yaklaşık 300 bin Iraklı olmayan petrol sahası çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların herhangi bir sağlık sorunu riskiyle karşılaştıklarında uygun tedavi yöntemlerine ulaşmaları hayli güç. İlk aşamada amacımız, sağlık imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu Irak’taki tüm yabancı şirketlere bu hizmeti sağlayabilmek. İkinci etapta ise bu şirketlerin diğer ülkelerdeki şantiyelerinde de bu hizmeti yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi

Ulaşım, transfer, tedavi ve taburcu işlemleri tek adreste

Medevac Service projesini her detayı profesyonelce kurgulanan lokal bir hizmet olarak tanımlayan Urcu, projenin detaylarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Havacılık sektöründe elde ettiğimiz deneyim ve sıra dışı iş fikrimizle müşterilerimizin gözünde güven oluşturduk. Uçuş ağımızda ağırlık kazanan Ortadoğu bölgesinde petrol ve gaz üreten şirketlerin ilk adresi olduk. Bölgedeki konumunuz Medevac Service projemize talepleri artırdı. Petrol ve gaz şirketleri, altın anahtar işlevine sahip olan personellerini herhangi bir sağlık sorunu karşısında güvenle bize teslim edebilecekler. Hastaların Irak’ta ya da ihtiyaç duyulduğunda Türkiye’deki tedavi süreçleri deneyimli ekibimizin gözetiminde yapılacak. Gerekli konsültasyonların ardından hastalar ambulansa uçaklarımızla Türkiye’ye ulaştırılacak. Ulaşım, transfer, tedavi ve taburcu işlemleri tamamen bizim kontrolümüzde olacak.”

#AirSada #Medevac #sağlık #havacılık #Turizm
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