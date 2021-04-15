Airbus, yeni Türkiye Başkanı olarak Simon Ward’ı atadı

Simon, 20 yıldan uzun süredir Airbus bünyesinde çalışmaktadır. 1998’den 2002’ye kadar İngiltere’de Airbus için mühendislik, işletme ve tedarik hizmetlerinde çeşitli pozisyonlarında görev aldı. 2003 yılında Fransa Toulouse’daki Airbus merkezinde Uluslararası İş birliği Kıdemli Başkan Yardımcısına iç danışmanlık verdi. Daha sonra, Airbus’ın kilit bölgelerindeki tüm iş birimleri için satış kampanyalarını destekleyen çok çeşitli endüstriyel iş birliği ve ofset programlarında liderlik rolleri üstlendi.

Airbus’a katılmadan önce kariyerine İngiltere’deki Kraliyet Mühimmat Fabrikaları’nda mühendis olarak başlayan Simon, Bilgisayar Sayısal Kontrol Programlama ve Planlama Başkanı olarak buradaki görevini sürdürdü.

Simon, Trent Üniversitesi’nden Üretim ve Makine Mühendisliği alanında HNC derecesi ve Warwick Üniversitesi’nden Mühendislik ve İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 1990 yılında Avustralya Savunma Departmanı’na atanan Simon, sertifikalı bir Six Sigma Green Belt profesyonelidir.