Ahlatcı Holding Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor

Altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük holdingleri arasında yer alan Ahlatcı Holding, 43 şirketiyle hizmet veriyor. Faaliyet gösterdiği sektörlerde, öncü şirketler arasında yer alan Ahlatcı Holding, geleceğe yönelik hedeflerini büyüttü. Türkiye’nin altın üretimi ve ihracatı konusunda en üst sıralarda yer alan Ahlatcı Holding, altın rafinerisi ve ihracatını İstanbul’a taşımayı hedefliyor. Şirketin, faaliyet ve gelecek dönem hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, “En büyük hedefimiz güçlü bir Türkiye. Ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Kasım Kahraman, aşı, enerji, üretim ve ihracat alanlarında önemli konu başlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

2021 ihracat hedefi 2 milyar dolar

Ahlatcı Metal Rafineri’nin bugün dünyadaki 10 rafineri içerisinde yerini aldığını vurgulayan Kasım Kahraman, “Türkiye’de çalışan 3 rafineriden biriyiz. Anadolu’da ise tek rafineriyiz” dedi. 2021’in ilk 4 ayında 1,3 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını vurgulayan Kahraman, “29 ülkeye ihracatımız var. 2019 yılında 1,3 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle birlikte dünya piyasalarında ciddi problemler oldu ve ihracatımızda bir düşüş yaşandı. 2021 yılı ilk 4 ayında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar ise 2 milyar dolar ihracat sınırını aşmayı hedefliyoruz” dedi.

İkinci rafineriyi İstanbul’da kurma planı

Altın ihracatını İstanbul’a taşıma hedefleri olduğunu belirten Kahraman, ikinci rafineriyi İstanbul’da kurma planları olduğunu aktardı. İhracatı artırmak ve zirveye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Kasım Kahraman, “Bugün katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Cari açığı kapatmaya ant içtik” açıklamalarını yaptı. Çorum’da bulunan altın rafinerisi hakkında da bilgiler veren Kahraman, “Türkiye’deki diğer imalathanelere baktığımızda bu boyutta bir tesis yok. Günde 1 ton altının işlenebileceği kapasiteye sahibiz. Ülkemizde benzeri olmayan bir tesis Çorum’da bulunuyor. Bu tesis vizyoner bir düşüncenin sonucunda faaliyete geçti” dedi. Dubai’nin altın üretimi olmadığı halde altın ticaretinde önemli bir rolü olduğunu belirten Kahraman, “Dubai’de ticaretle ilgili yapılabilecek hususları inceledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile görüştük ve burada önemli bir takım girişimlerimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Covid-19 için özel aşı geliştirdik

Pandemiyle birlikte aşı çalışmalarına da yatırım yaparak, bu alanda yerli aşı geliştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kasım Kahraman, “Ankara’da bulunan Nanografi isimli şirketimiz ile aşı çalışmalarını başlattık. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi’nden 40 bilim insanı geçen yıl Mart ayında çalışmalarına başladı. Dışarıdan destek almadan, tamamen Ahlatcı Holding kaynakları ile birlikte aşı çalışmalarımızı hızlandırdık. Temmuz ayında dünyada eşi benzeri olmayan nazal tüp dediğimiz, buruna sprey olarak sıkılan özel bir aşı geliştirildi” bilgilerini verdi. Üretilen aşının tamamen protein esaslı bir aşı olduğunu vurgulayan Kahraman, aşının insan deneyleri aşamasında olduğunu ve bu yıl içerisinde üretimine başlanacağı bilgisini verdi.

Türkiye’nin tek grafen üretimi yapan şirketi

Türkiye’ye daha çok yatırım yapalım, istihdam yaratalım, anlayışıyla yola devam ettiklerini belirten Kahraman, ayrıca üretimini yaptıkları grafen maddesiyle ilgili de önemli bilgileri paylaştı. Kahraman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Grafen, karbon esaslı bir malzeme ve en önemli mamullerimizden birisi. Grafen bugün çelikten 200 kat daha dayanıklı bir malzeme. Bu malzemenin sanayinin her alanında kullanılabilmesi mümkün. Grafen şuan dünyada 9 ülkede seri olarak üretiliyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmayla Türkiye 10. ülke olarak bu listede yerini aldı. Ülkemizde grafen üretimini yapan tek şirketiz.”

‘’Dünyada 139 günde doğal gaz verilen ikinci bir şehir yok”

Enerji ve doğal gaz dağıtımı tarafında sektöre nasıl başladıklarını anlatan Kasım Kahraman, “2004’te çalışmalara başladıktan sonra ilk yılda Çorum’da çok ciddi bir şebeke tesis ettik. Türkiye’de ilk defa, ilk yılda 3 bin 500 doğal gaz abonesi oldu. 139 gün gibi kısa bir sürede şehre gaz dağıtımı sağladık. Bu daha önce dünyada yapılmamış bir şeydi ve sektörde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Dünyada 139 günde doğal gaz verilen ikinci bir şehir yok” dedi. O dönemde şehirlere doğal gaz dağıtımının devlet ve kamu kurumları tarafından sağlandığını ifade eden Kahraman, özel sektör marifetiyle doğal gaz kullanan ilk şehrin Çorum olduğunu ifade etti. O dönem ÇorumGaz ile anlaşma yaparak, çalışmalara başladıklarını belirten Kahraman, “Yozgat, Karabük, Kastamonu ve Çankırı illerinde ihaleler oldu. Burada ihalelere katılarak, bu şehirlere doğal gazın götürülmesi çalışmalarını yürüttük” dedi. Çorum’da birçok ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Kahraman, “Lisans kapsamında olmayan ve daha sonra lisansa dâhil edilen Sungurlu’ya 2006 yılında doğal gazı getirdik. O dönemde yerel olup, kendi şehrinde doğal gaz veren tek şirkettik” açıklamasını yaptı. Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemizde aynı şartlarda olan bütün ilçelere doğal gazın götürülmesiyle ilgili karar oluşturuldu. Bu sayede ülkemizdeki birçok ilçeye doğal gaz götürüldü” dedi.

Büyümesini sürdürüyor

Çorum’da, gaz kullanılamayan bazı ilçelere de gaz dağıtımı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kasım Kahraman, “2004 yılında sadece 5 şehrimizde doğal gaz vardı. Şuan nüfusu 20 binin üzerinde olan bütün bölgelere doğal gaz gidecek anlayışıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yeni düzenlemeler oluşturuldu. Bu yıl yeni hazırlıklar var. Biz de Enerji Bakanlığı ve EPDK’nın yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Doğal gaz gitmeyen ilçelerimize doğal gazı nasıl götürebileceğimize dair çalışmalarımız var. 17 yıldır Çorum’da vatandaşa hizmet veriyoruz ve Çorum’a hizmet etmekten onur duyuyoruz. Evlere doğal gaz götürerek, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. İnsanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, çalışmamızdaki en büyük motivasyon ve enerji kaynağımız” bilgilerini verdi.

Enerya Enerji’nin Şubat 2021 tarihinde Ahlatcı Holding bünyesine katılmasıyla birlikte yatırımların ve hizmet verilen şehirlerin arttığını ifade eden Kasım Kahraman, “Hizmet verdiğimiz şehir sayısını hızla artırıyor ve bugün 15 farklı şehirde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin en yaygın 2’nci özel dağıtım şirketiyiz, bu büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Enerya’nın Türkiye’nin lider enerji markası olma vizyonuyla ilerlediğini ifade eden Kahraman, “Enerya, yılda sağladığı 4 milyar metreküp doğal gaz hacmi ve 15.000 kilometre şebeke uzunluğu ile 1.500.000’i aşkın aboneye doğal gaz hizmeti sunuyoruz. Enerya, Ahlatcı Holding’in gücünü arkasına alarak, yaptığı yatırımlarla dağıtım ağını genişletmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor” dedi.