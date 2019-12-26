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Ağaoğlu’nun yeni CEO’su Burak Kutluğ oldu

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na 2015 yılında İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Burak Kutluğ, grubun yeni CEO’su oldu.

Ağaoğlu’nun yeni CEO’su Burak Kutluğ oldu

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na 2015 yılında İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Burak Kutluğ, grubun yeni CEO’su oldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 16:45
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Ağaoğlu’nun yeni CEO’su Burak Kutluğ oldu

Ağaoğlu Şirketler Grubu 2020 yılına yeniden yapılanarak giriyor. Gruba 2015 yılında İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak katılan Burak Kutluğ, CEO’luk görevini üstlendi.

Grubun CEO’su olarak önümüzdeki dönemdeki hedeflerini açıklayan Kutluğ şunları söyledi: “Öncelikli hedeflerimiz arasında, Türkiye’de ve uluslararası alanda mevcut ve yeni iş kollarına yatırımlara devam etmek, sürdürülebilir bir kurumsal yapı için reorganizasyon yer alıyor. Ağaoğlu; gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarında büyük yatırımları olan bir grup. Bu kapsamda sermaye ve finansman imkanlarının verimli ve etkin şekilde kullanılması suretiyle doğru ve çağın gereksinimlerine uygun portföy yönetimi gerçekleştirmeyi arzuluyoruz.”

Ağaoğlu Enerji Grubu Mali İşler Müdürü Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu

Ağaoğlu Şirketler Grubu, yönetim kademelerinde gençleştirme ve güçlendirme amaçlı yapılan bir başka atama ise Enerji Grubu Mali İşler Müdürü Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu, mevcut görevinin yanı sıra grubun Proje Finansmanı ve Bütçe Raporlama Direktörlüğü’ne atandı. Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim görevlisi.

Burak Kutluğ Kimdir?
1979 yılında İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2003 yılında iş hayatına başladı. 12 yıl boyunca Akfen Holding'de çalıştı ve İş Geliştirme ve yatırımlardan sorumlu direktör olarak görev yaptı.

2015 yılında Türkiye'de gayrimenkulün simgesi olan Ağaoğlu Şirketler Grubu'nda İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Altyapı (limanlar, ulaşım, kamu hizmetleri, enerji, sağlık), emlak, turizm, kamu hizmetleri, finansal hizmetler, yeni teknolojiler gibi konularda deneyimi olan Kutluğ, şirket alım ve satım süreçleri, yabancı ortaklıklar, finansmanlar, halka arzlar, yapılandırmalar gibi projeleri yürüttü. 

Burak Kutluğ, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Son Güncelleme: 26.12.2019 17:34
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