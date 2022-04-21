Afrika'nın en stratejik projesinin boruları Tosyalı'dan

Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi Tosyalı, Afrika kıtasındaki faaliyetlerini Cezayir’den sonra Senegal ve Angola’ya taşıyarak büyütürken, Afrika’nın stratejik projelerinde yer alarak bölgenin kalkınması ve gelişimine de önemli katkılar sağlıyor.

Tosyalı Holding şirketlerinden Tosyalı Algerie, grubun Afrika’daki büyüme stratejisi kapsamında daha önce Cezayir’den yapılan ilk boru ihracatını gerçekleştirirken şimdi de Japon Müteahhit firması TOA Corporation’ dan aldığı iki dev proje kapsamında Cezayir’in en büyük boru ihracatını Angola’ya gerçekleştirecek. Toplam 15 bin ton, 25 yıldan fazla korozyon dayanımı sağlayan boruların ihracatını kapsayan bu iki proje kapsamında Tosyalı Algerie 55 metreye kadar olan boru boylarını sevk ederek aynı zamanda çok büyük bir operasyona da imza atmış olacak.

Bu projelerle Afrika kendi küllerinden yeniden doğacak

Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlarla birlikte ekonomide yeni bir dönem başlarken her ülke ve bölge de kendi tedarik zincirini yeniden şekillendirmeye başlıyor. Tosyalı Algerie’nın desteklediği “Saco Mar Mineral Port” ve “Namibe Container Terminal Extension” projeleri Afrika kıtası içerisinde entegre kurulacak ulaşım ağının malzemelerinin de yine Afrika kıtası içerisinden karşılanmasını sağlayacak. İhraç edilecek boruların kullanılacağı projelerden Namibe Konteyner Terminali’nin genişletilmesi ve Port Sacomar'ın rehabilitasyonu, Angola'nın petrole olan bağımlılığını azaltarak ekonomisinin çeşitlendirilmesini sağlarken operasyonel bir konteyner terminali olan Port Namibe'nin genişletilmesi ise, Angola'nın güney bölgesinde tarım, tarımsal sanayi, mineraller, kereste, petrol üretimi ve turizmi geliştirirken, Afrika’nın tamamı için de stratejik bir ulaşım ve lojistik projesi olacak.. Angola iç savaşı sırasında tahrip edilen Port Sacomar, maden sektörünü güçlendirecek granit, demir cevheri, mermer ve manganez ihracatı için emtia odaklı bir liman oluşturmak için rehabilite ve modernize edilecek. Toplam maliyeti 600 milyon dolar olan proje, Japon bankaları, Japan Bank for International Corporation ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation tarafından destekleniyor. Japon şirketlerin yanı sıra Afrika’nın farklı ülkelerinden firmalar da projenin farklı bölümlerinde yer alacak.

Tosyalı ürettiği demir cevherini de bu limandan ihraç edecek

Angola’da inşa edilecek bu limanlar bölgedeki karayla çevrili ülkeler için bir geçit görevi görecek. Proje SADC (Southern African Development Community) Kuzey-Güney koridoruna entegre edilecek bir ulaşım ağının parçası olacak. Lojistik ve ulaştırmada sağlanan verimlilikle tedarik zinciri sağlamlaşırken bölgesel ticaret de teşvik edilecek.

Angola’da demir cevheri üretimi için çalışmalarına devam eden Tosyalı için boru tedariki yaptığı bu projeler aynı zamanda kendi işleri açısından stratejik bir önem taşıyor. Tosyalı bu ülkede kendi demir cevherini üretecek, bu demir cevheri ile Cezayir’deki hali hazırda bir adet operasyonel, bir adet de inşası devam eden toplam iki DRI tesisini besleyecek. Bu demir cevherlerinin Angola’dan ihracatı da Tosyalı’nın boru tedarikçisi olduğu Saco Mar limanı üzerinden yapılacak. Bu açıdan Tosyalı Holding yaptığı değer yaratan işbirliğiyle bir yandan Afrika kıtasının kalkınma ve gelişmesine katkı sağlarken bir yandan da kendi tedarik zincirinin tamamlanmasını da sağlamış olacak.