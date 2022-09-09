ADMİB BAŞKANI TOSYALI: “FIRSATLARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Dünyanın içinde bulunduğu değişim sürecinde çok iyi pozisyon aldıklarını kaydeden ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleri yönünü Türkiye’ye çevirmeye başlayacak. ABD’de, Latin Amerika ülkelerinde önemli potansiyel var. Uzak Pazarlar Stratejisi’nden iyi yararlanmalıyız. Ortaya çıkacak muhtemel fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz halinde, hem sektörlerimizin hem de Türkiye ihracatının hedeflerin üzerinde bir başarıya ulaşması mümkün” dedi.

Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artış kaydederek 21,3 milyar dolarla tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştı. İlk 8 ayda ihracat 165,6 milyar dolar olurken Türk ihracatçısı, son 12 ayda ise 250 milyar doları aşma başarısını göstererek yıllık bazdaki ihracat hedefine ulaşmış oldu. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü ile çelik sektörü ağustos ayında yaklaşık 3 milyar dolar, ilk 8 ayda ise 25 milyar doları aşan katkısıyla Türkiye ihracatına önemli destek sundu.

Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü ağustos ayında yüzde 10,9’luk yükselişle 1 milyar 134 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ilk 8 ayda yüzde 30 oranında artış ile 9 milyar 927 milyon dolarlık ihracata imza attı. Çelik sektörü ise ağustosta tüm dünya ülkelerinde yaşanan küresel talepteki düşüşün de etkisiyle yüzde 18,9 azalışla 1 milyar 829 milyon dolarlık ihracat yaptı. Sektörün 8 aylık performansı yüzde 16,6 artış ile 15 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ADMİB, 8 ayda 2,5 milyar doları aştı

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) de bu periyotlarda önemli katkı sağladı. Ağustos ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 10’luk artışla 74,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 26,9’luk azalışla 237,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak - Ağustos ayları ADMİB’ten yapılan ihracat rakamları incelendiğinde ise, demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 10,4 artışla 600 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 12,1 artış ile 1 milyar 908 milyon dolar oldu.

“Küreseldeki değişim süreci Türkiye’ye yeni fırsatlar getirecektir”

Küresel çapta yaşanan tüm sorunlara rağmen ihracatta yakalanan seviyenin memnun edici olduğunu belirten ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ortaya çıkacak muhtemel fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde hem sektörlerin hem Türkiye ihracatının hedeflerin üzerinde bir başarıya ulaşabileceğinin altını çizdi.

İlk 8 aylık performansın hedefler dahilinde gerçekleştiği bilgisini veren Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm dünya ham madde tedarikindeki sıkıntıdan, yüksek emtia ve enerji fiyatlarından, çip sorununun devam etmesinden, Çin’deki emlak krizinden, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik yansımalarından etkileniyor. Bu nedenle küresel talepte daralma söz konusu. Ancak Türkiye'ye farklı cephelerden fırsatlar doğuyor. Ortadoğu, Körfez Ülkeleri, Kuzey Afrika cephesinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Özellikle çelik sektöründeki küresel durgunluğa rağmen ithal ikame olan ürünlerde yatırımlar hız kazandı. Yassı ürün başta olmak üzere, birçok ürün grubunda sıcak ve soğuk yassı üretimleri başlayacak. Bu yatırımlar ithalatımızı önemli seviyede azaltacak. Aynı şekilde dünyanın içinde bulunduğu değişim sürecinde çok iyi pozisyon aldık. Başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleri yönünü Türkiye’ye çevirmeye başlayacak. ABD’de Latin Amerika ülkelerinde önemli potansiyeller var. Uzak Pazarlar Stratejisi’nden iyi yararlanmalıyız. Oluşabilecek fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.”

En fazla ihracatı yapılan ürün demir çelik çubuk oldu

Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2022 yılı ağustos ayı sektörel ihracatı ürün grubu bazında incelendiğinde; demir çelik çubuğun 414,3 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ürünü 285,5 milyon dolar ile demir çelik diğer, 237,9 milyon dolar ile demir çelik boru izledi.

ADMİB’in 2022 yılı ağustos ayı ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik boru 66,4 milyon dolar ihracatı ile ilk sırada yer aldı. Bu ürünü 45,5 milyon dolarla demir çelik yassı kaplama ve 25,9 milyon dolar ile demir çelik çubuk takip etti.

ADMİB’in ABD’ye ihracatında rekor büyüme

Ağustos’ta Türkiye geneli sektörel ihracatta en başarılı ülke 258,2 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 16 artış kaydetti. Bu ülkeyi, yüzde 12 yükselişle 209,9 milyon dolar ile ABD ve yüzde 24 artışla 169,5 milyon dolar ihracat yapılan Birleşik Krallık izledi.

ADMİB’in 2022 yılı ağustos ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; ABD’nin yüzde 227 artış ve 24,2 milyon dolar ihracat ile ilk sırada, yüzde 92’lik artış ve 21,6 milyon dolarlık ihracat ile Birleşik Krallık’ın ikinci sırada, yüzde 36 artış ve 21,2 milyon dolarlık ihracat ile Irak’ın üçüncü sırada yer aldığı görüldü.