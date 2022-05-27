Adil Sani Konukoğlu: '1994'ten beri böyle oynak piyasa görmedim'

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS) yeni Başkanı Adil Sani Konukoğlu, inşaatın lokomotif sektörlerinden olan çimentoda yaşanan fiyat artışları ve gelen eleştiriler hakkında DÜNYA’ya açıklama yaptı. Çimento sektörünün enerji ihtiyacının yüzde 85’ini oluşturan kömürü ithal ettiğini, burada 2 yılda ton fiyatının 50 dolardan 350 dolara çıktığını kaydeden Konukoğlu, “Bundan dolayı çimentoda son zamanlarda fiyat hareketliliği yaşanıyor” yorumunu yaptı. Ancak bir binada çimentonun toplam payının yüzde 3 ila 5 arasında değiştiğini, bu oranın da ev fiyatlarını etkilemediğini savunan Konukoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Ev fiyatlarına etki eden en büyük unsur arsa fiyatları. Çünkü geçen yıl metrekaresi 1000 TL olan bir arsaya bu yıl 5 bin TL istiyorlar. Bu artışı yapacak ne oldu, arsanın hammaddesi mi değişti. Kimse dönüp arsa maliyetlerindeki artışlara bakmıyor. Bir müteahhit arsa sahibine gelirinden yüzde 50 pay veriyorsa geri kalan yüzde 50’si diğer maliyetlerden oluşuyor.”

“İhracat üretim maliyetlerimizi düşürüyor”

Çimentoda ihracatın gereklilik olduğunu söyleyen Konukoğlu, “Türkiye’nin iç piyasada tüketeceği miktar en fazla 60 milyon ton, üretim kapasitesi ise 115 milyon ton. Bu kapasitenin 45 milyon tonunun ihracata konu olması doğal. Aksi takdirde optimal maliyetlerle üretim yapamayız. Maliyetleri düşürmek için tam kapasiteye yakın üretim yapmak zorundayız. Eğer tam kapasite çalışırsak üretim maliyetlerimiz düşer, o zaman hem ihracata hem de iç piyasaya uygun fiyatlarla mal verme imkanımız olur” dedi. Bununla birlikte Türkiye’de kişi başı çimento tüketiminin 650 kilolarda olduğunu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ise yaklaşık 1000 kilo olduğunu aktaran Konukoğlu, “85 milyon nüfuslu ülkemizde kişi başı 1000 kg tüketilse bile çimentonun ihracata gitmesi gibi doğal bir durum yok. Bunu yapamazsak, bu sefer de optimal üretim yapamayacağımızdan dolayı yan giderlerimiz maliyetlerin üstüne binecek ve maliyetlerimiz daha da artacak” yorumunu yaptı.

Yıl sonu beklentileriyle ilgili de değerlendirme yapan Konukoğlu, bu yıl iç piyasada mevsimsel etkiler nedeniyle azalan talep olduğunu, azalan talebin de yılsonuna kadar iç piyasada satılan miktarı etkilemesini beklediğini kaydetti. Konukoğlu, “İhracatta ise talep yüksek, dolayısıyla ihracat miktarında artış beklenebilir” dedi.

"Dünyada çimento fiyatı 90 dolar"

Dünyanın her tarafında çimentonun ton fiyatının 90 dolar seviyelerinde olduğunu bunun TL karşılığının ise 1500 lira olduğunu söyleyen Adil Sani Konukoğlu, “Bizde ise ton fiyatı 1000 TL. Ancak kömür fiyatları düşerse, çimento fiyatı gerileyebilir” dedi.

"1994'ten beri böyle oynak piyasa görmedim"

“Keşke kömür fiyatı 50 dolara düşse de çimento fiyatları düşse. Bir ayda fiyatı 100 dolar arttı. 1994’ten beri çimento sektörünün bilfiil içindeyim bu kadar oynak kömür fiyatı görmedim” diyen Adil Sani Konukoğlu, “Eskiden kömürün önümüzdeki 6 ay içinde yüzde 30 artacağını öngörebiliyorduk. Şimdi öyle değil, bir gün içinde yüzde 20 çıkıp, yüzde 20 düşebiliyor. Eskiden kömür için bir teklif geldiğinde bir hafta ile 10 gün arasında süre verilirdi. Şimdi ise kömürcüler telefonda fiyatı söylüyor ve hemen kararı vermeni istiyor. Birisine daha sorayım diye bir şey yok. Telefonu kapattığın anda pazarlık bitiyor” açıklamasını yaptı.