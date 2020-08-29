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ADİL PELİSTER: “KOLAY İHRACAT PLATFORMU İLE İHRACATIMIZDA YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bugün Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan ve tanıtımı yapılan “Kolay İhracat Platformu” ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

İş Dünyası 29.08.2020, 10:31
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ADİL PELİSTER: “KOLAY İHRACAT PLATFORMU İLE İHRACATIMIZDA YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Pelister, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan “Kolay İhracat Platformu”, ihracatçılarımızın geleceği açısından çok büyük önem taşıyor. İhracatla ilgili ihtiyacımız olabilecek tüm dünya verilerini tek bir platformda bir araya getiren ve dijital dönüşümde adeta bir reform yaratan bu önemli çalışma için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere, emeği geçen herkese ihracatçılarımız adına çok teşekkür ederiz.

Biz İKMİB olarak, yeni bir dijital çağın başladığını ilk olarak 2018 yılında dile getirmiştik. ‘Dijital dönüşümü yöneten, geleceği yönetir’ düşüncesiyle hareket ederek, e-ticaretin önemine vurgu yaparak, ihracatçılarımızın e-ticaret platformlarında daha etkili olabilmeleri gerektiğini söylemiştik. Bu vizyonla İKMİB olarak ilk sanal ticaret heyetini ve ihracatta ilk dijital ödül törenini düzenledik. Platform ihracatçılara pazar bilgilerinden ülkelerin vergi oranlarına kadar detaylı bilgileri sunuyor. Dijital dönüşümü tüm ihracatçılarımıza yaygınlaştıracak, ihracatçı adaylarımızın dahi yararlanabileceği Kolay İhracat Platformu’nun ihracatçılarımızın özellikle e-ticarette önünü açacağına inanıyoruz. Bu açıdan yeni bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Büyüyen ve üreten güçlü Türkiye’de daha çok üretmek ve daha çok ihracat yapmak biz sanayicilerin en büyük sorumluluğu. Bu sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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