Adil Pelister, İKMİB Başkanlığı’na yeniden aday oldu

Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonu doğrultusunda Türkiye’de bir ilk olacak ‘Kimya Teknoloji Merkezi’ projesini başlattıklarını müjdeleyen Pelister, ihracatın lokomotif sektörü olarak Made in Türkiye kalitesi ile teknolojisini dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Türk kimya ihracatının çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB’de, yeni dönem için BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister yeniden adaylığını açıkladı.

2021 yılı hedefinin yüzde 25 üzerine çıkarak toplam 25,4 milyar dolarlık rekor ihracat ile ikinci sıradaki yerini korumayı başaran kimya sektörü, 2030 yılı için belirlenen stratejik adımlar ve yüksek teknoloji temelli gelecek vizyonuyla birlikte 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanacak.

Pelister: “Sözümüzü tuttuk ve kimya ihracatçılarımızın önünü açtık”

2018 yılındaki seçimin ardından güçlü bir yönetim kurulu ile göreve başladıklarını ve kimya ihracatçısına verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirten Adil Pelister, “Göreve gelir gelmez, ihracatçılarımıza tanınan Yeşil Pasaport hakkının üst sınırının indirilmesiyle ilgili sözümüzü yerine getirdik. Bakanlıklarımız nezdinde yaptığımız girişimler ile ihracat alt sınırının 500 bin dolara çekilmesine öncülük ederek, pasaport süresinin de 2 yıldan 4 yıla uzatılmasını sağladık. Kimya sektörümüzün hammadde ile yarı mamuldeki ithalat bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla ‘Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler’ raporumuzu hazırladık. Ve ne mutlu ki; yatırımda stratejik öncelik verdiğimiz 103 ürün grubundan 98’inin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Sağlık ve Kimya Ürünleri Destek Programına’ alınmasını sağladık. Dünyanın dört bir yanından birçok büyük firmanın satın alma heyetlerini, kimya ihracatçılarımızla buluşturduk. Ar-Ge ve Ur-Ge gruplarımızla üretim ile ihracatı artıracak önemli projeleri destekledik. Söz verdiğimiz gibi ihracatta kimyanın kalıcı ikinciliğini yakaladık ve Cumhuriyet tarihinin rekor ihracat rakamlarına ulaştık. Kimya ailesi olarak bu sıçramayı birlikte başardık. Önümüzdeki dönemde, kimyada yüksek katma değer yaratma hedefiyle sektörümüzü geleceğe taşıyacak stratejik adımlar atacağız. 2030 vizyonumuzla kimya ihracatını geleceğe taşıyacak ve yine birlikte başaracağız” dedi.

Pelister: “Kimya Teknoloji Merkezi ile yeni bir kimya ekosistemi kuracağız”

Kimya sanayinde dijital dönüşüm ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünler için yeni bir modelin temellerini atacaklarına dikkat çeken Adil Pelister, “Ülkemiz ve dünyanın geleceği açısından en stratejik alanlardan biri kimya sektörü. Savunmadan otomotive, enerjiden sağlığa ve hatta gıdaya kadar hayatın her alanında kimyanın ayak izi var. Özellikle son dönemde yapay zeka ve hatta sanal evren kavramlarını konuşurken, artık global kimya sektörünün tüm bileşenlerinde yüksek teknoloji ile sanayide dijital dönüşümün etkisini görüyoruz. Biz de bu gelişmeler ışığında, sektörümüzün değişim ve dönüşümüne ev sahipliği yapacak yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türk kimya sanayinin gücüne güç katacak ve ülkemiz adına bir ilk olacak ‘Kimya Teknoloji Merkezi’ ile yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmaya hazırlanıyoruz. Bilişim Vadisi’nde konuşlanacak Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde kuracağımız ‘Uluslararası Akredite Referans Laboratuvar Hizmetleri’, ‘Dijital Kütüphane’, ‘İhracatı Geliştirme Merkezi’ ve ‘İnovasyon, Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezi’ sayesinde, 4 ayrı disiplini tek merkezde bir araya getireceğiz. Kimya Teknoloji Merkezi, kimya sanayimize ve ihracatımıza eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görecek” diye konuştu.

Pelister: “Kimyanın yarınları ve ihracatta küresel başarı için sürdürülebilirlik eylem planımız hazır”

Kimya Teknoloji Merkezi projesinin hayata geçmesiyle birlikte kimya sektörünün eşik atlayacağını ve kimya ihracatında yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Pelister, “Uluslararası akreditasyonlara sahip analiz ve testlerin daha hızlı ve daha az maliyetle Türkiye’de yapılabildiği, son derece gelişmiş cihazlarla donatılmış bir test, analiz ve sertifikasyon merkezi açacağız. Bu sayede, her yıl 12 milyon dolarlık bir kaynak yurt içinde kalacak. KTM içinde kuracağımız ‘İnovasyon, Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezi’ ise yüksek katma değerli yeni nesil ürün ve projelere yoğunlaşan start-up’ların kuluçka dönemini geçireceği bir cazibe merkezi olacak. Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi kimyada yeni buluşlar için aynı masanın etrafında buluşturacağız. İhracatı Geliştirme Merkezi bölümümüz ise ihracatçılarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin, uluslararası regülasyonlardan lojistiğe kadar pek çok alanda bilgiye erişecekleri, danışmanlık alacakları bir yapı kurguladık. Dijital Kütüphane ile de başta kimya sektörü olmak üzere bütün bilimsel yayınları, basılmış ve görsel eserleri dijital ortama taşıyacağız. Bu eşsiz kaynağı, sektörümüze ve tüm araştırmacılarımızın kullanımına açacağız. Özetle; kimya sektörümüze ve büyümenin altın anahtarı olan ihracatımız için kalıcı değer yaratacak, sürdürülebilirlik odaklı bir eylem planı oluşturduk. Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulması da öncelikli gündemlerimizden birisi olacak. Önümüzdeki dönemde bu plan dahilinde Türkiye için çalışmaya ve ihracatçılarımızla birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi.