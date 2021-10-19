ADEO SİBER GÜVENLİK’İN BÜYÜYEN SATIŞ YÖNETİMİ KADROSUNA YENİ ATAMA

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olan Elif Yargıcı, aynı bilim dalının yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı ve ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İnsan Kaynakları alanında eğitim sertifikası aldı. Profesyonel iş hayatına Commercial Union’da Finansal Danışman olarak başlayan Yargıcı, ardından Abdi İbrahim ve Astra Zeneca firmalarında 8 yıl görev aldı. Tekstil sektöründe 2 yıl boyunca insan kaynakları alanında çalışmalar yapan Yargıcı, Platin Bilişim ile bilişim sektörüne adım attı ve 9 yıl boyunca holding, enerji, sigorta ve banka gibi bir çok sektörde faaliyet gösteren büyük müşterilerin yöneticiliğini üstlendi.

Bilişim sektörü üreticileri ve iş ortaklarına, uçtan uca siber güvenlik hizmetlerini yüksek kalite ve uzman insan kaynağı ile sunarak sektörün öncü firmaları arasında yer alan ADEO Siber Güvenlik’in büyüme hedeflerinde etkin rol olacak olan Elif Yargıcı, yapılan atama ile ADEO’nun Satış Müdürü oldu.