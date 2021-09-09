AdColony Dikey Reklamcılık İçin Dijital Kitapçığını Yayınladı!

AdColony'nin yayınladığı "Dikey Reklamcılık Kitapçığı", 2020/2021'de sunduğu iyi performans gösteren ve yüksek etkileşim yakalayan dikey mobil video kampanyaları hakkında faydalı veriler ve bilgilere yer verirken, aynı zamanda dikey reklamları kullanmanın ipuçlarını, dikey reklamların faydalarını ve dikey reklamların geleceğini AdColony'nin eşsiz ürünleri çerçevesinden ele alıyor!

Rapor, markaların hedef kitlesine daha iyi ulaşması için mobil reklamcılık perspektifini ele alarak hangi reklam formatının en uygun olduğunu gösterirken, aynı zamanda izlenme kolaylığı, akıcı bir deneyim ve daha fazla yaratıcı ürün çeşitliliği sağlamak doğrultusunda dikey video reklamlarına yönelik önemli ipuçları içeriyor.





ScientiaMobile'ın son raporuna göre; akıllı telefon kullanıcılarının %94'ü oyun oynarken, fotoğraf çekerken veya video izlerken telefonlarını dik şekilde kullanıyor. Ayrıca, mobil kullanıcıların %30'dan azı reklamları izlemek için telefonlarını yatay tutuyor ve telefonlarını yana çeviren kullanıcılar videonun yalnızca %14'ünü izliyor. Y kuşağı kullanıcılarının ise %72'si yatay formatta videolar izlemek için telefonlarını çevirmiyor. Bu da mobil reklamcılık ekosisteminde markaların hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için doğru formatı uygulamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Dikey Reklamcılık Kitapçığı; 2021 yılında AdColony bünyesinde gerçekleşen dikey reklamları sektörel bazda sınıflayarak kampanya sonuçlarını içeren yaratıcı örneklere odaklanıp sektörler için en iyi formatın ne olduğuna derinlemesine bir bakış açısı sağlarken, aynı zamanda mobil uygulamaların dikey ve yatay oryantasyonunu karşılaştırarak, AdColony'nin envanterindeki uygulamalara yönelik dikey ve yatay reklamlardan izleyicilerin nasıl etkilendiği hakkında bilgi veriyor. Bu raporda, dikey video reklamların geleceğini AdColony’nin sunduğu eşsiz ürünlerin çerçevesinden daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz!