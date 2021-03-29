Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor

Acıbadem'den yapılan açıklamaya göre, satın almanın ardından Sırbistan, Acıbadem'in Avrupa portföyündeki 6. hastane ve faaliyet gösterdiği 4. yabancı ülke olacak.

Acıbadem mevcut durumda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Hollanda ve Makedonya'daki hastaneleri ile faaliyet gösteriyor.

Bel Medic Grup'un ise bir genel hastane ve beş ayaktan tedavi merkezi bulunuyor.

ACC BV, Acıbadem'in Doğu Avrupa'daki yatırımlarını yaptığı şirket konumunda bulunuyor.