Accor, Turkish Airlines Holidays’in “Seçkin Otel Zinciri” paydaşı oldu

Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye genelinde 425'ten fazla otel ve resort'a sahip, dünyanın önde gelen konaklama grubu Accor, Turkish Airlines Holidays iş birliğiyle, tercihli iş ortaklığı olarak sınıflandırılan tek uluslararası otel zinciri olacak.

Turkish Airlines Holidays, kısa süre önce yenilikçi bir paket tatil e-ticaret platformu olarak hizmete girdi. Bu platform, tatilleri herkes için zahmetsiz, kişiye özel ve benzersiz deneyimlere dönüştürmek amacıyla, milyonlarca seçeneğin bir arada bulunduğu ve herkesin uçak bileti, otel, transfer, araç kiralama gibi tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir yerde planlayabileceği dijital bir platform sunuyor.

İş birliği kapsamında Accor, Turkish Airlines Holidays müşterileri için Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki grup portföyünün tamamına erişim sunarken, Turkish Airlines Holidays çevrimiçi ve perakende kanallarıyla müşterilere gerçek zamanlı fiyatlar, özel teklifler ve uygunluk bilgileri sağlayacak. Miles&Smiles üyeleri, Turkish Airlines Holidays üzerinden paket tatil ve Accor ürünleri rezervasyonlarında ekstra mil kazanacak.

Türk Hava Yolları Satış Başkanı Ahmet Harun Baştürk, konu hakkında şunları söyledi: "Turkish Airlines Holidays yenilikçi bir tatil paketi e-ticaret platformu olarak geçtiğimiz günlerde start verdiğimiz yeni markamız. Dünyanın en fazla noktasına uçan ve yüzlerce ülkede ofisi bulunan Türk Hava Yolları olarak misafirlerimize her destinasyonda hizmet verme ve dünya genelinde önemli bir paket tatil markası olma hedefimiz doğrultusunda Accor ile ortaklığa imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, Türk Hava Yolları'nın uçtuğu 300'den fazla destinasyonu, konuklarımızın Accor markalarının kalitesiyle deneyimlemesini sağlamak.”

Bu önemli ortaklık hakkında konuşan ERKA Grubu (Turkish Airlines Holidays programı özel uygulama ortağı) CEO'su Serhat Kahraman ise şunları söyledi: “ERKA Grubu olarak inovasyon olanaklarımız, teknoloji altyapımız ve operasyonel mükemmellik kültürümüzle iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. Herkesin dünyayı deneyimlemesi için en yeni ve teknolojik çözümleri sunma vizyonumuz kapsamında Türk Hava Yolları ile önemli bir iş ortaklığına imza attık ve bu iş birliğinden Turkish Airlines Holidays doğdu. Birçok müşteri segmentinde geniş bir otel portföyü sunan Accor ile Turkish Airlines Holidays markamızın kalitesine uygun bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, Turkish Airlines Holidays'in önemli kaynak pazarlarda hızla büyümesini destekleyecek bir adım."

İş ortaklığı kapsamında, Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye genelinde Accor tesisleri öncelikli olarak listelenip öne çıkacağı bir konumda bulunacak ve ayrıca, paket tatil e-ticaret platformunun genelinde geniş bir yelpazede pazarlama faaliyetleri sunulacak.

Accor Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin ise iş birlikleri hakkında şunları söyledi: "Turkish Airlines Holidays ile bu özel ve benzersiz iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, Türk Hava Yolları'nın faaliyet gösterdiği tüm kaynak pazarlarda görünürlüğümüzü ve satışlarımızı artırmamız için büyük bir fırsat sunuyor. Bölgenin lider ve en büyük otelcilik grubu olarak, otellerimizde konaklayan Türk Hava Yolları yolcularına beklentilerinin ötesinde özgün ve benzersiz deneyimler sunacağımıza inancımız tam."

Şu anda Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye genelinde 425 işletmesi (93.008'den fazla oda) bulunan Accor bünyesine 192 işletmenin (41.230'den fazla oda) daha katılması bekleniyor.