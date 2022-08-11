Abu Dhabi'li IHC, Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.

IHC tarafından yayımlanan bültende, satın almanın yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Reuters, Kalyon Holding’in yenilenebilir enerji varlıklarında stratejik ortaklık için IHC ile görüştüğünü haziran ayında bildirmişti.

GÜNEŞ VE HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ BULUNUYOR

Kalyon Enerji’nin Konya Karapınar’da kısmen devreye alınmış 1,000 MW gücünde güneş santrali ve çeşitli illerde başka güneş ve hidro elektrik santralleri bulunuyor.

Şirket aynı zamanda 1,000 MW rüzgar santrali kurmak için de 2017’de yapılan yarışmayı kazanmış, ancak santrali henüz inşa etmemişti.