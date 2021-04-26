Abdülkadir Konukoğlu: Bize dua ediyorlar, en çok kar ettiğimiz yer orası

Gaziantep merkezli Sanko Holding, pandemide frene basmayan gruplardan. 14 farklı sektörde faaliyet gösteren grup, geçtiğimiz günlerde ambalaj şirketi Süper Film'in Lüleburgaz'da büyük bir yatırıma imza atacağını açıkladı. Grubun yatırımları bununla sınırlı değil.

Tekstilden enerjiye diğer sektörlerinde de çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu kardeşi Sani Konukoğlu'na devreden ve grubun Onursal Başkanı olan Abdülkadir Konukoğlu, "Pandemide büyük bir sorun yaşamadık çünkü biz 1 sene boyunca fabrikamızı kapatsak bile taksitlerimizi ödeyebileceğimiz paramız her zaman kenarda mevcuttur. Biz babamızdan, dedemizden böyle gördük" diyor.

Pandemi dönemini birçok şirket evden çalışarak geçiriyor. Siz ofise gidiyorsunuz sanırım...



Benim ofise gelmediğim gün sayısı 3'ü, 5'i geçmez. Tabii önlemlerimizi aldık. Genelde balkonu ofis olarak kullanıyorum. Tabii teknolojiden de faydalanıyoruz, görüşmeleri online yapıyoruz. Bu virüs tüm dünyayı ele geçirdi. Artık normalleşme denildiğinde pandemi öncesi dönemden çok farklı bir normal yaşayacağımızı bilmeliyiz.

Gaziantep'te bu dönemde ihracatın arttığını duyduk. Sanko 2020'de nasıl bir performans sergiledi?

Antep'te işler iyi, tüm tesisler çalışıyor. Kapasite kullanımları biraz azalsa da ihracat ayağı çok iyi gidiyor. Çünkü bizim burada anlayış çok farklı. Bütün dünyada iş insanları garanticidir. Böyle zor dönemlerde daha da sağlamcı olurlar. Gaziantep'te ise adam işi Allah'a bırakıp malı gönderiyor. Para gelir mi, gelmez mi diye düşünmüyor. Bizimkilerin gözü kara. Şu kesin ki Türkiyeyi pandemide ihracat kurtardı. Bizde zaman zaman kapasiteler düşse de grup olarak ihracatımızı artırdık, 500 milyon doları geçtik.

Bu dönemde nakit akışı sorunu yaşayan, borçları yapılandıran gruplar oldu?

Biz 1 sene boyunca fabrikamızı kapatsak bile taksitlerimizi ödeyebileceğimiz paramız her zaman mevcuttur. Bugüne kadar babamızdan, dedemizden böyle gördük. "Bir sene işiniz dursa dahi borçlarınızı ödeyecek şekilde hazır olun" derlerdi. Biz de yıllardır bu stratejiyi uyguluyoruz. Biz devamlı yatırım yapan bir grubuz. 250 milyon dolar civarı bir yatırım planımız var. Bunun içinde enerji var, tekstil var, traktör var, makine var. Fabrikaları yenilemek zorundasınız. Babamın meşhur sözüdür: Siz tesisi yenilemezseniz, fabrika patronu yeniler.

Kapasite artışı var mı?

Bir tesiste yenileme yatırımı yaptığınız zaman zaten otomatikman yüzde 15-20'lik bir artış olur.

Peki yurt dışına hiç bakmıyor musunuz?

Fırsatlar doğuyor ama biz aile olarak Türkiye'de yatırım yapmayı seviyoruz. Prensip olarak, Türkiye'de bu kadar çok işsiz varken, gidip paramızı başka ülkede istihdam sağlamak içimize sinmiyor.

2021'e nasıl bakıyorsunuz. Pandeminin etkileri azalır mı bu sene içinde?

Bu senenin son çeyreğinde düzelmenin başlayacağını düşünüyorum ama asıl pozitif gelişmenin 2022'nin 2'nci ve 3'üncü çeyreğinde yaşanacağını öngörüyorum.

Hastaneye 'valiz valiz' para

Gaziantep'te bir de hastaneniz var. Orada işler nasıl gidiyor?

Toplam 2 binadan oluşan 600 yatak kapasiteli bir hastanemiz var. Bir binada kovid hastalarına, diğerinde normal hastalara bakılıyor. Bu hastane her sene zarar eder biz üstüne para veririz. Ama yine de bizim en çok kar ettiğimiz yer orası. Parayı valiz valiz götürüyoruz. Çünkü orada tedavi olan insanlar açıyorlar ellerini, bize dua ediyorlar, bu bizim için çok kıymetli. Orası bizim hayır müessesemiz, kar müessesemiz değil.

Dünya döndükçe tekstil işi bitmez

Turizmde satılık otellerden bahsediliyor. Gaziantep de bir turizm şehri olma yolunda gidiyor. Bu alanda yatırım düşünmez misiniz?

Biz bazı prensiplerimizden dolayı bazı sektörlere girmiyoruz. Faiz ve alkol hassasiyetlerimiz var. Bu yüzden otelcilik işine, bankacılık sektörüne girmiyoruz.

Bu sene dünya eve kapanınca giyim ihtiyacı da azaldı. Tekstilde alımlar yavaşladı mı?

Her zaman söylerim; tekstil ölüye de lazım, diriye de lazım. Doğuyorsun seni tekstile sarıyorlar, ölüyorsun yine tekstile sarıp gömüyorlar. Dünyada her şey bitse tekstil bitmez. Nüfus artttığı müddetçe tekstil sektörü de büyür.

14 bin çalışandan 1 kişi eksilmedi

Pandemide zorluk yaşanan sektörler oldu, işini kaybedenler oldu. Sizde bu dönemde çalışan sayısı azaldı mı?

Sanko 14 bin çalışanı olan bir grup. Biz bu dönemde mümkün olduğu kadar işleri aksatmadan çalışmaya devam ettik. Hiç işçi çıkartmadık. Zaman zaman bir bölümde kovidli bir arkadaş çıktığı zaman o bölümü kapattık. Arkadaşlar evden çalışmaya devam ettiler. Bu süreçte belki yüzde 100 kapasiteyle çalışamadık ama % 75'in altına da düşmedik.

Pandemi kökenli ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla da 17 Mart 2020'de aldığımız kararla Türkiye genelinde SANKO şirketlerinde istihdam edilen, taşeron ve stajyerler dahil 14 bini aşkın çalışanımıza 1000'er TL ödeme yaptık, yine tüm çalışanlara gıda paketi ulaştırdık. Pandemi döneminde ortaya çıkabilecek yeni harcama kalemlerinin giderlerine katkı sunmayı amaçladık.

Kaynak: Şenay Büyükköşdere/Akşam