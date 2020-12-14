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ABD’NİN YAPTIRIM KARARI BİAT ETTİRME KÜLTÜRÜDÜR, UTANÇ VERİCİ BİR VESİKADIR

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Senatosu’nun, Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının da talep edildiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etmesini değerlendirdi. Kararı haksız ve mesnetsiz bulduklarını belirten Başkan Aydın, ‘’bu karar ABD’nin biat ettirme kültürüdür. Utanç verici bir vesikadır. Sözde Türkiye üzerinden mesaj vermeye çalışıyorlar lakin kendileri de gerekçelerinin içinin boş olduğunu ve hakkaniyet taşımadığını çok iyi biliyorlar. Türk halkı vicdanında sözde NATO müttefikimiz bir defa daha güvenini kaybetmiştir’’ açıklamasında bulundu.

İş Dünyası 14.12.2020, 10:36
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ABD’NİN YAPTIRIM KARARI BİAT ETTİRME KÜLTÜRÜDÜR, UTANÇ VERİCİ BİR VESİKADIR

ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

Türkiye bölgesinde açık terör tehditleri almakta ve bu teröristler ile mücadele etmektedir. Yeryüzünün en kaynayan bölgesinde yanı başımızdaki İran’ın bile Avrupa’ya kadar menzili bulunan füzeleri bulunurken Türkiye’nin bunlara karşı hava savunma sistemleri edinmek istemesi kadar doğal ne vardır. Ha keza NATO ülkeleri olan Bulgaristan, Slovakya ve Yunanistan gibi ülkelerde S-300 vardır. Buna rağmen ABD Dedeağaç’ı üst edinmekte, birçok Yunan adasında üst kurma faaliyetlerine girmektedir. Hakeza Türkiye öncelik olarak petroitleri istemiş fakat verilmemiştir.

Kendilerine biat etmeyen bir Türkiye istememektedirler

Gerek ABD’nin ve gerekse Avrupa Birliği’nin şu anki takındıkları tavır bölgesinde bağımsız politikalar üreten, sanayileşmesini tamamlamaya çalışan bir Türkiye’yi istemediklerinden kaynaklanmaktadır.  Bütün mesele kendilerine biat etmeyen bir Türkiye görmek istemediklerinden kaynaklanmaktadır. Hiç kimse bizi kandırmaya çalışmasın bizim açık ve net olarak gördüğümüz budur. Bu nedenle bizim kendi güvenliğimizi sağlamamızdan korkan, kendi sanayileşmemizi oluşturmamızdan sıkıntı duyan, daha müreffeh bir Türkiye için çabalarımızı baltalamaya çalışan sözde müttefiklerimizi uluslararası hukuka davet ediyor ve gerçeklerle yüzleşmelerini salık veriyoruz. Bütün bunlara rağmen yaptırım kararını açıklamak vicdanları rahatsız etmiş, adalet terazisini bozmuş ve en önemlisi Türk halkının nezdinde ABD’nin güvenini tamamen sarmıştır. Bu karar bir utanç vesikasıdır ve şiddetle kınıyoruz.

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