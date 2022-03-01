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ABD’nin ünlü tekstil markası Kendall+Kylie Türkiye’yi üretim üssü seçti

Dünyaca ünlü Kendall Kylie kardeşlerin büyük ilgi gören tekstil markası Kendall+Kylie Türkiye’ye üretimle giriş yapıyor. Türkiye’de üretilen ürünler yurtdışına ihraç edilecek olup, yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak. İstanbul Havalimanı’nda ilk mağazasını açma hedefi olan marka, ürünlerini kendi web sitesi ve Trendyol işbirliğiyle tüketicilerle buluşturacak.

İş Dünyası 01.03.2022, 12:50
ABD’nin ünlü tekstil markası Kendall+Kylie Türkiye’yi üretim üssü seçti

ABD’li Kendall ve Kylie Jenner kardeşlerin dünyaca ünlü tekstil markası Kendall+Kylie, Türkiye’ye üretimle adım atıyor. Marka Yatırım Holding öncülüğünde Türkiye’deki operasyonlarını gerçekleştirecek olan marka, aktif giyim koleksiyonunu yurt içinde üreterek, yurt dışına ihraç edecek. Tüketicilerle Trendyol işbirliğiyle buluşacak olan marka, ardından kendi web sitesi üzerinden satışa başlayacak. İstanbul Havalimanı’nda ilk mağazasını açmayı hedefleyen Kendall+Kylie, aksesuar ve çanta dışındaki tüm koleksiyonları Türkiye’de üretecek. Markanın bir sonraki hedefi kozmetik ürünlerini de yurt içinde üretmek.

Kendall + Kylie markasının Doğu Avrupa, Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Hindistan Strateji ve Büyümeden Sorumlu Danışmanı Cem Tunakan, üretim konusunda beş büyük firma ile çalıştıklarını, Türkiye’de yüzlerce kişiye istihdam sağlayan bu operasyonun zamanla daha da büyüyeceğini belirtiyor. Tunakan, üretim ve lojistik merkezi olarak Türkiye'nin markanın global büyümesinde önemli bir rol oynayacağının altını çiziyor. Tunakan, “Türkiye’den yurt dışına e-ticaret yoluyla ihracat gerçekleştireceğiz. Özellikle Körfez ülkeleri, Ortadoğu, sahra üstü ve altı Afrika, Güney Afrika ve Doğu Avrupa bölgelerindeki moda odaklı pazaryerleri ve diğer dijital kanallarda aktif olacağız. Ayrıca orta dönem stratejimizde Türkiye e-ticaret depomuzda olan ürünleri Kendall+Kylie'nin operasyonun olmadığı dünyanın birçok yerine kargoyla ile göndereceğiz." dedi.   Tunakan, üretilecek Kendall + Kylie markalı koleksiyonların Avrupa ve ABD dahil markanın bütün global distribütörlerine geleneksel ihracat yolu ile toptan olarak satılması için görüşmelerin başlatıldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı’nda mağaza açacak

İstanbul Havalimanı Duty Free alanında bir mağaza açma planlarının bulunduğunu söyleyen Tunakan, "Burada markamızı dünyanın her yerinden ülkemize gelen müşterilerimizle buluşturacağız.  Bir sonraki hedefimiz ise yurt dışındaki havalimanlarında mağaza açmak." diye konuştu.


Fiyat aralığı 249-329 TL arasında olacak

Cem Tunakan, Türkiye'de fiyat aralığının 249-329 TL arasında olacağını belirtti.  Tunakan, hedef kitlelerinin globalde 18-35 yaş aralığı olduğunu, bunun daha da genişlediğini söyledi.

Geri dönüşüme önem veren Kendall+Kylie, Türkiye paketlerini, ürün poşetlerini dönüştürülebilir bir şekilde tasarlıyor. Marka, koleksiyona sürdürülebilir ürünler ekleyerek Türkiye ve e-ihracat pazarlarında sürdürülebilir üretim, gelişim ve satış konularında büyümeyi hedefliyor.

#Kendall Kylie
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