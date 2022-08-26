ABD’nin TÜSİAD’a mektubunun havacılık’a olası etkisi tartışılıyor

Sözcü’de yer alan Yusuf Demir imzalı haberde havacıların TÜSİAD’a gelen mektuptan tedirgin olduklarını belirterek “Bir anda filosuz kalabiliriz” diyor.

Haberde şöyle deniyor:

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo’nun, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu çok tartışıldı.

TÜSİAD tarafından da doğrulanan mektupta, yaptırım sopasıyla işaret edilen “Rusya’yla temas”ın en yoğun olarak yaşandığı sektörlerden birisi de havacılık. Mektup, Türkiye havacılık sektöründe yaşanan tedirginliği daha üst seviyeye çekti.

Havacılık sektörü uzmanları şunları söylüyor:

Oktay Erdağı: “bu işin şakası olmaz”

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı “Bu işin şakası olmaz” diyerek tedirginliği şöyle açıklıyor:

“Rusya’daki Airbus ve Boeing uçaklarının dokümanlara ve yedek parçaya erişimi üreticileri tarafından yasaklandı.Bu nedenle de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, emniyet standartlarını sağlamadığı için bu uçakları hava sahanıza sokmayın diyor.

Biz “Biz Türküz! Bize bir şey olmaz” diyoruz… ABD ise “Benim ambargo uyguladığım ülkeyle benim ürettiğim ürünleri kullanarak ticaret yapanı da ambargo kapsamına alırım” diyor.

Bakalım bu işin sonu nerede bitecek… Ambargo uygulanan İran’la yapılan ticaretin Halkbank ve diğer şirketlerin durumu ortada. Bu işin şakası olmaz…Sonra çarpılmayalım ha… Hava atmayı bırakın da uluslararası kurallara uymaya bakın…”

Alper Eliçin: “Havacılıkta canımızı çok yakabilirler”

Türkiye'de havacılık ekonomisine bilen Alper Eliçin, “Havacılıkta canımızı çok yakabilirler” diyerek şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

“Türk taşıyıcıların Avrupa'ya ve ABD'ye uçuşuna kısıt getirebilirler. Amerika çok önemli değil ama Avrupa seferleri Türkiye için oldukça kritik.

Öte yandan Rusya'ya yaptıklarını bize de yapabilirler. Uçuşları kesebilirler. Daha da üstümüze gelmek isterlerse daha ağır bir yaptırım var.

Bizdeki uçakların yüzde 90'ı, belki daha fazlası Batı şirketlerinden uzun dönem 4 senelik 7 senelik falan leasing'dir. Bu kontratlara dayanarak “Sen bu uçakları Rusya'ya uçurma” diyebilirler.

“Türkiye'den Rusya'ya benim uçaklarımı uçuramazsın, mal sahibi benim” diyebilirler. Hatta daha da kötüsünü yapıp, “Rusya'ya yaptıkları gibi bu uçakları bana iade et” diyebilirler.Bir anda filosuz kalırız. En büyük sıkıntılar bunlar.

Bunların hepsi teorik olarak mümkün ama pratikte Türkiye'nin üzerine ne kadar gidileceği, gidilip gidilmeyeceği tamamen bizim diplomasimize bağlı. Örneğin ikinci S400'leri getirirsek bunların hepsi olur. “

Aydın Sezer: “Üçüncü ülkelerin laf söylemeye hakkı yok”

Moskova Büyükelçiliği Eski Ticaret Müşaviri, Diplomasi Analisti Aydın Sezer ise Batı'nın Türkiye'ye havacılıkla ilgili bir yaptırım uygulama ihtimalini mümkün görmüyor.

Sezer, Türkiye'nin yaptırımlara resmen katılan bir ülke olmadığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hiçbir şey yapamazlar.

İşin özünde, Türkiye Rusya'ya karşı hava sahasını kapatmamış durumda. Dile getirilen tedirginlik Türkiye'nin iradesiyle hava sahasını kapatışına yönelik bir karşı çıkış. Airbus veya Boeing uçmaz başka uçaklar uçar. Rus uçakları uçar.

Yani Batı THY'nin uçaklarına Rus hava sahasına giriyor diye bir ambargo uygulamaya kalkacak durumda değil. Bunun hukuki bir zemini yok. Böyle bir şey yapması söz konusu değil.

Ortada BM'nin İran ambargoları gibi uluslararası çapta bir ambargo yok. Kaldı ki Rus bankalarının tamamı “swift” sisteminden çıkartılmış da değil.

Laf söylemeye hakkı yok

Moskova'da faaliyet gösteren Türk bankaları da var. Hava sahasını açık tutan bir ülkeye gelen giden uçaklara üçüncü ülkelerin bir laf söylemeye hakkı yok.

Milyonlarca turist geliyor. Şu anda İstanbul Havalimanı'nı kullanıp transit yapan milyonlarca Rus'un getirdiği, bıraktığı para söz konusu. Döviz ya da ruble fark etmiyor. Ruble gittikçe Türkiye'de serbestçe alınıp satılan, giderek de değer kazanan, ihracatçılarımızın da tercih ettiği bir para haline geldi.

Eğer Rusya lease ettiği uçakları illegal bir şekilde kullanıyorsa ve bu uçaklar Türkiye'ye geliyorsa, burada uçağın sahibi şirketin mahkeme kararıyla uçağa el koyma hakkı var. Ama bunun da ambargolarla ilgisi yok. Bu başka bir şey.

Ben Batı'nın Rusya'ya yönelik ambargolar konusunda, özellikle son günlerde dillendirdiği gibi ikincil yaptırımlar gibi bir yaptırımlar boyutunun olası bir sonucu olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hatta öngörmüyorum da… “