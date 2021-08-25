A101 MARKETLERİ BU HAFTA DA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR!

UYGUN FİYATLI AKILLI TELEVİZYONLAR A101’DE…

Şık tasarımlı TOSHIBA 50UA2063DT 50” 4K Android Smart LED TV, 4 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişine sahip. Bluetooth özelliği ile Youtube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolay erişimiyle dikkat çeken televizyon evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Bu kaçırılmayacak ürün, 3 yıl Vestel garantisi ve 4.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

İnce ve şık tasarımı ile dikkat çeken TOSHIBA 43LL2C63DT/43LL2A63DT 43” Full HD Smart LED TV, full HD görüntü kalitesi, dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Dâhili Wi-Fi ve wireless display bağlantı özellikleriyle Netflix, Youtube, Prime Video uygulamalarına kolay erişim sağlayarak keyifli dakikalar geçirmeye olanak sağlıyor. Aynı zamanda ücretsiz montaj kolaylığı sunan ürün, 3 yıl Vestel garantisi ve 3.099 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuluyor.

BİRBİRİNDEN KULLANIŞLI BEYAZ EŞYALARDA BU HAFTA…

Uygun fiyatı ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkan SEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 520 L, 354 L soğutucu, 97 L dondurucu olmak üzere 520 L brüt hacme sahip. 5 kg/24 saat dondurma kapasitesi olan bu ürünün yıllık enerji tüketimi 387 kWh. Çift kapılı olmasıyla oldukça kullanışlı olan buzdolabı, 2 yıl Vestel servis güvencesi, ücretsiz teslimatı ve 3.499 TL fiyatıyla 26 Ağustos’tan itibaren satışta.

Bu haftanın kaçırılmayacak beyaz eşyaları arasında yer alan FLAVEL FLV 7001 7 Kg Çamaşır Makinesi, 7 kg yıkama kapasitesi, 1000 devri, 3-6-9 saat zaman geciktirme seçeneği, 15 farklı programı ve bu programları takip imkânı sunuyor. Elektronik su kontrol sistemine, LED göstergeye, çocuk kilidine ve zaman erteleme özelliklerine sahip olmasının yanı sıra 2 yıl garantisi ve 1.849 TL fiyatı ile göze çarpan makine, A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

Bir başka beyaz eşya seçeneği ise FLAVEL FLV 651 Solo Fırın. 69 L iç hacmi, yoğurt yapma ve börek pişirme fonksiyonu olan bu turbo fırın ile besleyici ve sağlıklı yemekler pişirmek artık çok kolay. Temizlemek için sökülebilen çift camlı ön kapağı ile temizliği de bir o kadar pratik olan ürün doğalgaz kullanımına da uygun. Cam üst kapağı ile tozlanma ihtimalini en aza indiren fırın; 2 yıl garantisi ve 1.449 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunuluyor.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE BU HAFTA!

Fiyat/performans ürünü olarak raflarda yerini alan REEDER P13 Blue Max Lite Cep Telefonu, yüz tanıma özelliğinin yanı sıra parmak izi okuyucu özelliği ile gizliliğe önem verirken, 6.2" HD ekranının yanında 4200 mAh pil gücü ile de uzun süre kullanım sağlıyor. 3 GB RAM, 32 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen, 13 MP + 0,3 MP + 0,3 MP + 0,3 MP dörtlü arka ve 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye olanak sağlayan telefon, KVK güvencesi ve 2 yıl garanti imkânı sunuyor. Bu kaçırılmayacak ürün, 1.499 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’nin reyonlarında yerini alıyor.

Müzik severler için cazip olan PIRANHA 9960 Bluetooth Kulaklık, bluetooth 5.0 versiyonlu, yeni pro tasarımı ile dikkat çekerken, güçlü çıkış ekstra bass sistemi ile müzik dinlemeyi keyifli hale getiriyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de sadece 89,95 TL fiyattan alıcıların beğenisine sunuluyor.

ÇEŞİTLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ BU HAFTA TÜM A101 MARKETLERİNDE!

Ergonomik tasarımı ve 499 TL fiyatıyla öne çıkan FANTOM CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 850 W motor gücü, Multi Cyclonic 3 litrelik toz haznesi ve yüksek emiş gücü ile temizlik yapmayı keyifli hale getiriyor. Farklı renk seçenekleri ile her zevke hitap eden süpürge, süpürücü gövdenin yanında kenar-köşe ve koltuk döşeme aksesuarları ve 3 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde satışta.

HOMEND Functionall 2842H Multi Blender Seti de bu haftanın kullanışlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 299 TL fiyatıyla dikkat çeken ürün, 1700 W motor gücüne, 1.5 L doğrayıcı haznesine, karıştırma, doğrama, dilimleme, 2 farklı rendeleme ve çırpma fonksiyonu ile 6 farklı kullanım seçeneğine sahip. 2 kademe hız ayarı, paslanmaz çelik çırpıcı ve bıçakları bulunan bu set, 2 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde dikkat çekiyor.

Her yerde kullanılabilen KIWI KLB 1610 Elektrik Isıtmalı Sefer Tası Beslenme Çantası 26 Ağustos itibarıyla A101 marketlerinde satışa sunuluyor. 40 W motor gücü, 1,05 L kapasitesi ve 0,45L mini kabı bulunan ürün, 20-30 dakika süren hızlı ısıtması ile oldukça pratik. BPA içermeyen plastik ve 304 kalite paslanmaz çelik haznesiyle de sağlığa zarar vermiyor. Güç kablosu, kap ve kaşığı ile birlikte satılan sefer tası, 2 yıl garantisi ve sadece 119 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcıların beğenisine sunuluyor.

HOMEND 1815H Elektrikli Çelik Cezve ise kahve severlerin ilgisini çekecek küçük ev aletlerinden biri. 800 W motor gücü, 4 fincan kapasitesi bulunan ürün, susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi, paslanmaz çelik gövdesi ve kablosuz kullanım imkânı sayesinde oldukça kullanışlı. 2 yıl garantisi ile birlikte sadece 139 TL olan cezve A101 marketlerinde.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKEN KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNÜ…

Formunu korumaya dikkat edenler için BLITZ Dijital Baskül ilgi çeken ürünler arasında. 180 kg’a kadar ağırlık ölçebilen ürün, 2 adet AA pil ile çalışıyor. Karanlıkta gözüken dijital LCD ekranında aşırı yükleme, bitmiş pil, kalan pil, termometre göstergelerini görmek mümkün. Bu kaçırılmayacak ürün 2 yıl garantisi ve sadece 55 TL fiyatıyla A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.