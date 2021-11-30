A101 ARALIK AYINI BİRBİRİNDEN FARKLI VE UYGUN FİYATLI TEKNOLOJİK ÜRÜNLERLE KARŞILIYOR

ÇEŞİTLİ MARKALARIN TELEVİZYONLARI A101’DE…

AirSlim ince ve şık tasarımı ile dikkat çeken SAMSUNG 50AU8000 50” 4K Crystal UHD TV, 20 W ses çıkış gücü, 3 adet HDMI ve 2 adet USB çıkışına sahip. Dâhili HD uydu alıcısı ve bluetooth bağlantı özellikleriyle Netflix ve Youtube uygulamalarına kolay erişimiyle keyifli dakikalar geçirmeye olanak sağlıyor. Aynı zamanda tek kumanda niteliğine de sahip olan ürün, 2 yıl Samsung Türkiye Garantisi ve 7.299 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

TOSHIBA 58UA2063DT 58” Ultra HD Android Smart LED TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesine, bluetooth’a, 4 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişine sahip. Dâhili Wi-Fi özelliğiyle Google Play, Google Play Movies & TV, Youtube, Netflix ve Prime Video uygulamalarına kolay erişim sağlayarak evde geçirilen zamanı daha eğlenceli kılan televizyon, 3 yıl Vestel garantisi ve 5.299 TL fiyatıyla satışta.

Bir diğer kaliteli televizyon seçeneği ise dâhili HD uydu alıcılı HI-LEVEL 43” Full HD Android Smart LED TV. 400 Hz ekran görüntü hızına sahip ürünün 2x8 W ses çıkışı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi de bulunuyor. Dâhili Wi-Fi özelliği ile internet erişimi de sağlayan televizyon 2 yıl Sunny garantisiyle sadece 2.699 TL.

SEG MARKA BEYAZ EŞYALAR GÖZE ÇARPIYOR…

Statik soğutma sistemine sahip SEG SRF 2832/ST 283 Buzdolabı’nın 242 L net hacmi bulunuyor. Yiyecekleri güvenle saklarken, sebze ve meyvelerin de taze kalmasını sağlayan çift kapılı buzdolabı, 2 yıl Vestel garantisi ve 2.299 TL fiyatıyla teknoloji reyonlarında.

Enerji dostu SEG SBM 6001/BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12 kişilik bulaşık yıkama özelliğiyle keyifli sofralarda endişesiz dakikalar yaşanmasını sağlıyor. Ön yıkama, yarım yük yıkama, 30 dakikalık hızlı yıkama, 50 dakika süper yıkama gibi 6 farklı programı olan makinenin zaman erteleme ve çocuk kilidi gibi birçok özelliği bulunuyor. Kaçırılmaması gereken bu bulaşık makinesi, 2 yıl garantisi ve 2.299 TL fiyatıyla aralık ayının ilk haftasında tüm A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

7 kg yıkama kapasitesi bulunan SEG SCM 7101/CM 710 7 kg Çamaşır Makinesi ise 15 dakika hızlı yıkama ve ön yıkama alternatifleriyle birlikte 15 farklı program seçeneği sunuyor. LED gösterge, çocuk kilidi ve zaman erteleme özelliklerine sahip olan ürün; ücretsiz teslimat, kurulum kolaylığı ve 2 yıl Vestel garantisiyle sadece 1.899 TL.

A101’DE BU HAFTANIN SÜRPRİZİ…

TECNO Spark 6 Cep Telefonu 6,8" Dot-In noktalı ekranının yanında 5000 mAh pil gücü ile de uzun süre kullanım sağlıyor. 4 GB RAM, 128 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen, 8 MP ön, 16 MP yapay zeka destekli dörtlü arka kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye olanak sağlayan ürün, yüz tanıma, parmak izi okuyucu gibi özellikleriyle de oldukça kullanışlı. 2 yıl garantisi bulunan harika telefon, a101.com.tr’de ve A101 marketlerinde 2.499 TL fiyatıyla yerini alıyor.

TEKNOLOJİK AKSESUARLAR UYGUN FİYATLARIYLA A101’DE…

Günün her anında kullanıma uygun, bluetooth 5.0 versiyonlu, QCY T7 TWS Bluetooth Kulaklık ENC kristal netliğinde ses teknolojisiyle müzik dinlemeyi keyifli hale getiriyor. Kutu ile 17,5 saat, kutu haricinde 3,5 saat kullanım süresi olan ürün dokunmatik özelliğiyle kullanım kolaylığı da sağlıyor. Yeni nesil Type-C teknolojisiyle tasarlanmış bu kulaklık 149 TL fiyatı ve 2 yıl garantisiyle 2 Aralık haftasında tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor.

Akıllı TV, Android TV Box, tablet, PC, projektör ile hızlı bağlantı kurabilen ve tak çalıştır özelliği ile kolay kullanım sağlayan PIRANHA Smart TV Akıllı Kumanda her alanda rahatlık sunuyor. G-Sensör ile 360° bilek hareketlerini algılama ve sesli komut verme özellikleri ile de öne çıkan ürün 2 yıl garantisi ve sadece 69,95 TL fiyatıyla A101 marketlerinin teknoloji raflarında.

Smart TV destekli tüm televizyonlarla uyumlu olan PIRANHA Kablosuz Klavye, kablosuz bağlantısı, Türkçe klavye kullanımı, tuş aydınlatması ve tak çalıştır özelliğiyle harika bir ürün. 2 yıl garantisiyle sadece 59,95 TL fiyattan satışa sunulan ürün tüm A101 marketlerinde.

ELITLED Uzaktan Kumandalı 9W LED Ampul, %90 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Uzun ömürlü kullanım özelliğiyle öne çıkan yerli üretim ürün, sadece 32,95 TL.

SEN DE EV İŞLERİNİ A101’LE KOLAYLAŞTIR…

SCHAFER Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi, kahve severler için kaçırılmayacak küçük ev aletlerinden biri. 500-600 W ısıtma gücü, 4 fincan kapasitesi, 2 farklı pişirme fonksiyonu ile taşmayı önleyen algılama teknolojisi, sesli ışıklı uyarı sistemi, 10 saniyede otomatik kapanma özellikleri ile oldukça kullanışlı olan ürün 2 yıl garantisi ile birlikte 329 TL.

Ergonomik tasarımı ve 249 TL fiyatıyla göze çarpan FANTOM Carbon DC500 Dikey Süpürge, toz torbasız kullanım özelliği ve 1 L toz haznesi sayesinde oldukça kullanışlı. 3 yıl garantisi bulunan ürüne A101 marketlerinden ve a101.com.tr‘den kolayca ulaşılabiliyor.

1500 W motor gücüne, 1.7 L su haznesine, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemine sahip SUNNY SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı ise 2 yıl garantisiyle birlikte sadece 99,95 TL’den raflarda yerini alıyor.

BU HAFTA SPOR ALETLERİ ALICILARINI BEKLİYOR…

Yer kaplamayan tasarımı ile dikkat çeken TRIATHLON Katlanır Koşu Bandı spor yaparken geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. LCD ekranında süre, mesafe, hız ve kalori göstergelerine sahip olan ürün, maksimum 100 kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip. Tablet ve telefon tutucu standı da bulunan koşu bandı 2.799 TL uygun fiyatıyla a101.com.tr‘de ve A101 marketlerinde.

Haftanın başka bir spor aleti ise, TRIATHLON Eliptik Kondisyon Bisikleti 30 dakikada kolay kurulumu, ayarlanabilir koltuk seçeneği ve pedal dönüş kolaylığı ile kullanıcılara konfor sağlıyor. LCD ekranıyla hız, süre, mesafe, kalori gibi gösterge bilgilerini takip etmeyi sağlayan ürün, 100 kilogramlık taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor. 12 otomatik hız programıyla formda kalmayı kolaylaştıran bu eliptik kondisyon bisikleti 1.499 TL fiyatıyla satışta.

A101’LE BAKIMLI OLMAK ÇOK KOLAY…

Taşınabilir, şık ve modern tasarımı ile göze çarpan APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti ise USB girişli şarj standı, 4 adet kılavuz tarağı (~3-12 mm), fırçası, bakım yağı ve çantası ile birlikte satılıyor. 2 yıl garantisi bulunan kullanışlı set 119 TL fiyatı ile satışa çıkıyor.

Her evin olmazsa olmazı SAREX Fiona SR4210 Saç Kurutma Makinesi, 2400 W profesyonel AC motor gücü, 2 kademeli hız, 3 kademeli ısı ayarı, dar ve geniş fön başlığı ile bu hafta A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor. 109 TL fiyatı ile dikkat çeken ürünün 3 yıl garantisi de bulunuyor.

Formunu korumaya özen gösterenler için APRILLA ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü ilgi çeken ürünler arasında yerini alıyor. 150 kg maksimum ağırlık, temperli cam, yüksek hassasiyetli sensör, düşük güç ve aşırı yük uyarısı gibi özelliklere sahip ürün 2 adet AAA ince pil ile çalışıyor. 2 yıl garantisi ve sadece 65 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan dijital banyo baskülü tüm A101 marketlerinde.