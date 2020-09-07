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80. yaşını kutladı

Otobüs endüstrisinde katkılarıyla tarih yazmış olan Konrad Auwarter’in 80’inci yaşını kutlayan MAN ve NEOPLAN Ailesi, sağlıklı ve mutlu yaşlar dileğinde bulundu.

İş Dünyası 07.09.2020, 15:14
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80. yaşını kutladı

Yenilikçi teknolojiler ve sıra dışı tasarımlar ile büyüleyici otobüsler üreten NEOPLAN’ın 85 yıllık yolculuğunda, tutkularıyla olağanüstü işler başaran insanlar önemli bir yer tutar. Şirketin; dinamik ve heyecan verici tarihinde en çok iz bırakanlardan biri de yarım yüzyıldan fazladır yollarda boy gösteren ve dünyanın ilk çift katlı yolcu otobüsü NEOPLAN Skyliner’ı geliştiren Konrad Auwarter’dir. Otobüs endüstrisinde katkılarıyla tarih yazmış olan Konrad Auwarter’in 80’inci yaşını kutlayan MAN ve NEOPLAN Ailesi, sağlıklı ve mutlu yaşlar dileğinde bulundu.

NEOPLAN’ın başarı hikayesinin altında yalnızca özel tasarımlar ve yenilikçi teknolojiler değil, aynı zamanda en başından beri markanın yanında yer alarak, olağanüstü katkılar yapan insanlar da önemli bir yer tutar. Ürettiği büyüleyici otobüsler, bugün dünyanın dört bir yanında yollarda olan NEOPLAN’ın geçmişten günümüze uzanan yolculuğunda en çok iz bırakan isimlerden biri de Konrad Auwarter’dir. Otobüs konusunda benzersiz bir tutkuya sahip olan Konrad Auwarter, 85 yıl önce Gottlob Auwarter GmbH & Co. KG ismiyle NEOPLAN’ın temelini atan Gottlob Auwarter’in ikinci oğlu olarak, 1940 yılında Stuttgart’ta dünyaya geldi.

NEOPLAN Skyliner’ın yaratıcısı Konrad Auwarter 80 yaşında

1955’de aile işinde otomobil tamirci çırağı olarak işe başlayan Konrad Auwarter, daha sonra Hamburg’da Araç Gövde İnşası ve Otomotiv Tasarımı Mühendislik Yüksek Okulu’na gitti. Tarifeli sefer filosunun bir parçası olarak, çift katlı otobüs üzerine hazırladığı mezuniyet tezi, firmanın sonraki yıllarda üreteceği yaygın ve başarılı çift katlı otobüslerinin temelini oluşturdu. 1965 yılında, firmanın onarım departmanının başına geçen Konrad Auwarter, 1973’te ikinci NEOPLAN üretim fabrikasının yöneticisi oldu. Şirketin; dinamik ve heyecan verici tarihinde en çok iz bırakanlardan biri olan ve dünyanın ilk çift katlı yolcu otobüsü NEOPLAN Skyliner’ı geliştiren Konrad Auwarter, 24 Ağustos’ta 80’inci yaşına girdi.

“Otobüs endüstrisinde olağanüstü bir kişiliktir”

Konrad Auwarter’in yeni yaşını kutlayan MAN Truck & Bus Otobüs Satış Bölüm Başkanı Rudi Kuchta, “Konrad Auwarter, bugüne kadar NEOPLAN markasının ayrılmaz bir parçası olmuştur. MAN ve NEOPLAN ailesi adına, kendisini 80. doğum gününde en sıcak şekilde kutluyoruz ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Otobüs endüstrisinde olağanüstü bir kişiliktir ve tarih yazmıştır. Tüm otobüs ve kamyon endüstrisi, NEOPLAN’ın yarattığı ivmeden yararlanmıştır. Markanın inovasyon, ayrıcalık ve stilize tasarımla eşanlamlı olması tesadüf değildir. Operatörler, sürücüler, yolcular ve endüstri uzmanlarının hepsi seçkin yolcu otobüslerimize hayranlık duymaktadır. Bu durum, uzun tarihi boyunca NEOPLAN’ın aldığı sayısız ödülün yanı sıra günümüzün Tourliner, Cityliner ve Skyliner modellerinin bugüne kadar kazandığı unvanlarla da kendisini göstermektedir” dedi.

85 yıllık yolculuk “Auwarter NEOPLAN Otobüsleri” kitabında anlatıldı

NEOPLAN’nın geçmişten günümüze uzanan başarılarla dolu yolculuğu firmanın eski Tanıtım Müdürü ve aynı zamanda MAN Truck & Bus Almanya’nın eski Genel Müdürü Hans-Joachim Pilz tarafından hazırlanan bir kitapla gün yüzüne çıkartıldı. Hans-Joachim Pilz’in, “Auwarter NEOPLAN Omnibusse- Auwarter NEOPLAN Otobüsleri” ismini taşıyan kitabı Konrad Auwarter’in 80. yaş gününe özel bu tarihte yayınlandı. 340 sayfadan oluşan kitabında, şirketin küçük bir vagon üretim atölyesinden küresel bir şirketler grubuna uzanan gelişiminin izlerini süren Hans-Joachim Pilz, çift katlı yolcu otobüsünden yolcu-dostu alçak zemin teknolojisine, 15 metre sınıfının ve yüksek kabinli modelin geliştirilmesinden inovatif fikirlere kadar uzanan sayısız çığır açıcı teknik ürününün geliştirilmesindeki başarı öyküsünü anlattı.

İlk NEOPLAN’dan bugüne

Bugün, ileri teknoloji ve sıra dışı tasarımlarla ayrıcalıklı otobüsler üreten NEOPLAN’ın tarihinde çok önemli günler bulunuyor. Bunlardan ilk 1953’tür. 1935’te kurulan fabrikada üretilen NEOPLAN, ilk kez 1953 yılında yollara çıktı. Kendisini destekleyen gövdesiyle tamamen yeni bir tip otobüs tasarlayan şirketin kurucusu Gottlob Auwarter, bu yeni otobüsü de “Yeni Yolcu Taşıma Aracı” ya da “Yeni Plan” anlamına gelen NEOPLAN ismiyle pazarlamaya başladı.  Firmanın tarihinin diğer önemli bir gün ise, 20 Haziran 2001’dir. Bu tarihte Gottlob Auwarter GmbH & Co KG şirketi, merkezi Münih’te olan MAN Nutzfahrzeuge AG tarafından devralındı. O tarihlerde de ürettiği modellerle otobüs üretiminde temel standartları belirleyen NEOPLAN’ın, rotası bu kez MAN ile birlikte gelecekteki daha büyük başarılara doğru çizildi. Günümüzde Tourliner, Cityliner ve Skyliner’dan oluşan model yelpazesiyle NEOPLAN otobüsleri, gittikleri her yerde etkileyici tasarımları ve yenilikçi özellikleriyle hayranlık dolu bakışları üzerinde toplamaya devam ediyor.

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