660 dairenin teslim edildiği Sur Yapı Antalya projesinde, 900 dairenin daha teslimlerine başlandı

Park Etabı’nda 660 daireye ek, 900 dairenin daha teslimi başladı

Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada sektöre örnek teşkil eden, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda prestijli ödüle layık görülen Sur Yapı Antalya Projesi’nde 660 dairenin teslimi Haziran ayında yapıldı ve yaşam başladı. Projenin ilk etabı olan Park Etabı’nda yıl sonuna kadar 900 dairenin daha teslim edilmesiyle toplamda 1.560 daire sahipleriyle buluşmuş olacak.

Sur Cadde’de çalışmalar hızla devam ediyor

Sur Yapı Antalya Projesinin içerisinde yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, cafe – restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutları ile Sur Yapı Antalya’nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde’de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde’de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı 60 seviyesine geldi. Tamamlandığında İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cadde’de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yer alacağı caddede tramvay hattı da yer alacak. Antalya'nın yeni Şanzelize’si Sur Cadde olacak.

Turkuaz Sitesi de hızla ilerliyor

1.105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi’nin merakla beklenen Turkuaz sitesinin inşası da hızla devam ediyor. Kaba inşaatı 45 seviyesine geldi. “Suyla gelen medeniyet” temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye’nin markası Antalya’da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor.

Dünyanın her yerinden vatandaş mega projeden alım yaptı

Sur Yapı’nın Antalya Projesi, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Proje, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa edilen mega şehirde, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projeden alım gerçekleştirdi.





Sur Yapı Antalya projesinde neler var?

Mega şehir, sosyal ve kültürel alanları ile ön plana çıkıyor.

157 bin metrekare dev şehir parkı

Okullar

Hastaneler

İbadet alanları

Alışveriş merkezi

1.3 km uzunluğunda alışveriş caddesi

Spor alanları

Sergi alanları

Müze alanı

Teknopark

Organik Pazar yeri

Akaryakıt istasyonu

Ulaşım ağı – tramvay

Sağlık ocağı

Sera alanı

Göl ve göletler

Etkinlik çadırı

Piknik alanları

Dinlenme alanları

Restoran ve kafeler

Süs havuzları

Amfi tiyatro

Köy meydanı

Bisiklet yolları

Elektrikli şarj istasyonları

Evcil hayvan parkları

Çocuk oyun alanları

Piknik alanları

Yürüyüş yolları

Dinlenme alanları

Süs havuzları

Macera Parkı

Köy Meydanı

Açık ve kapalı yüzme havuzları

Koşu pistleri

Açık hava spor aletleri

Kaykay pistleri

Fitness alanları

Pilates alanları

Limon bahçeleri

Kaktüs bahçeleri

Sur Yapı Antalya’nın yolları tamamlandı

Altyapı çalışmalarının daha önce tamamlandığı Sur Yapı Antalya Projesi’nin üst yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşası tamamlanan Park Etabı’nda bir yandan anahtar teslimleri yapılırken bir yandan da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Teslim edilen A parseldeki bloklarla teslim edilecek E parsellerdeki bloklar arasındaki yolda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş yolun asfalt çalışmalarını tamamladı.