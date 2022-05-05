66 yıllık kuruyemişçilik deneyimi, Türkiye’ye ve dünyaya açılıyor!

Yeni dönemde kariyerlerinde kendilerine yatırım yaparak yeni bir yola çıkmak ve kendi işinin patronu olmak isteyenlerin girişimciliğe bayilik modeliyle adım atması, franchise sektörünün büyümesini beraberinde getirdi. Ulusal Franchising Derneği’nin (UFRAD) verilerine göre Türkiye’de franchise ekosistemi pandemi koşullarına rağmen büyümeye devam etti ve 50 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. 2022’nin sonunda %10’luk büyümeyle 55 milyar dolarlık bir pazara dönüşeceği tahmin edilen bayilik sisteminin Türkiye’de 300 bini aşkın kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Ulusal ve uluslararası birçok şirket, bayilik sistemini farklı pazarlara açılmanın ve büyümenin yolu olarak görürken, kuruyemiş üreticisi Ünal Kuruyemiş de bu trende katılarak yurt içi ve yurt dışı bayilik verme sürecini başlattı.

Şirketin bu adımına ilişkin açıklama yapan Ünal Kuruyemiş Genel Müdürü Ömer Faruk Erbil, “Ünal Kuruyemiş olarak 1956 yılından bu yana edindiğimiz deneyimle, en taze ve kaliteli kuruyemişleri Türkiye’nin 50 noktasında tüketicilerle buluşturuyor, Çin, Fransa, Libya, İsveç ve Birleşik Krallık'a ihracat yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında sektörün öncüsü olmak, marka bilinirliğimizi daha da artırmak ve tecrübelerimizi girişimci ağımızla paylaşarak hep birlikte büyümek amaçlarıyla bayilik ağımızı yurt içi ve yurt dışında genişletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Franchise sektöründe yeme-içme, perakende, mobilya sektörleri öne çıkıyor

Pandemi döneminde yeme-içme sektöründen perakendeye, mobilya ve market zincirlerinden ayakkabı üreticilerine, Türkiye merkezli birçok marka yönünü Ortadoğu ve Avrupa coğrafyasına çevirdi. Bayilik modelinin markaların hedefledikleri pazarlara açılmasında kolaylaştırıcı rol üstlendiğini söyleyen Ömer Faruk Erbil, “Bu durum birçok markanın bayilik modeline ilgi duymasını beraberinde getiriyor. Fakat kârlı bir işletme olarak yola devam etmek isteyen girişimcilerin, bayilik alacakları markayı seçerken hangi sektörde faaliyet gösterdiğine, ne gibi destekler sunduğuna, sektörel deneyimine ve markanın toplumdaki imajına dikkat etmesi gerekiyor. Kuruyemiş, Türk toplumu için vazgeçilmez atıştırmalıklardan biri. Öte yandan sağlıklı beslenme, vegan beslenme, sporcu beslenmesi gibi trendler de kuruyemişlere ilgiyi küresel çapta artırıyor. Ankara Sincan’da 14 bin metrekare, Kazan’da 5 bin metrekare alana kurulu fabrikasıyla üretim yapan ve 6 bin metrekarelik lojistik ve dağıtım üssüyle faaliyet gösteren Ünal Kuruyemiş olarak biz de 50 yıllık deneyimimizle, sektörel bilinirliğimizle ve bayiliklerimize sunduğumuz operasyonel desteklerle kolay yönetilebilir bir iş modeli vaat ediyoruz” değerlendirmelerini paylaştı.

"Bayiliklerimiz ürün kalitesinin yanında mağaza deneyimiyle de farklılaşıyor"

Ünal Kuruyemiş bayiliklerinin ortalama 80-100 metrekarelik bir alana, 7-8 metrelik bir cepheye sahip olması gerektiğine dikkat çeken Ünal Kuruyemiş Genel Müdürü Ömer Faruk Erbil, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bayilerimiz, şık, zarif ve yenilikçi tasarımlarıyla satın alma isteğini harekete geçiren, sadeliğin ve kalitenin hakim olduğu iç tasarımlarıyla göz zevkine de hitap ediyor. 2005 yılında geliştirdiğimiz otomasyon çözümümüzle perakendede operasyonel kusursuzluğa erişmeyi başardık. Bugün sunduğumuz imkanlarla bu deneyimi girişimcilere aktarıyoruz. Bayilik talebiyle bize ulaşan girişimci adaylarına lokasyon, merkezi ürün tedariki ve operasyon, tecrübeli personel ve düzenli performans takibi desteğinin yanı sıra personel ve işletme eğitimleri de sunuyoruz. Ayrıca bayiliklerimiz, ürün çeşitliliğimiz ve hediyelik paketleme ürünlerimizle kurumsal satış yapabilme imkanına sahip oluyor. Uluslararası bir şirket olan The Franchise Company Turkey ile yürüttüğümüz franchise süreçlerimiz sayesinde girişimciler için potansiyeli yüksek bir iş fırsatı yaratıyoruz.”