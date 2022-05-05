banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

66 yıllık kuruyemişçilik deneyimi, Türkiye’ye ve dünyaya açılıyor!

Yeni dönemde kariyerini değiştirerek kendi işini kurmaya cesaret eden birçok girişimci, franchise sisteminin büyümesini hızlandırdı. Ulusal Franchising Derneği'nin verileri, 2022’de Türkiye’deki bayilik sektörünün %10’luk büyümeyle 55 milyar dolarlık hacme ulaşacağını tahmin etti. 5 ülkeye ihracat yapan Ünal Kuruyemiş bu trendi izleyerek 2022’de yurt içi ve yurt dışında franchise sistemiyle büyümeyi tercih etti.

İş Dünyası 05.05.2022, 13:24 05.05.2022, 13:43
66 yıllık kuruyemişçilik deneyimi, Türkiye’ye ve dünyaya açılıyor!

Yeni dönemde kariyerlerinde kendilerine yatırım yaparak yeni bir yola çıkmak ve kendi işinin patronu olmak isteyenlerin girişimciliğe bayilik modeliyle adım atması, franchise sektörünün büyümesini beraberinde getirdi. Ulusal Franchising Derneği’nin (UFRAD) verilerine göre Türkiye’de franchise ekosistemi pandemi koşullarına rağmen büyümeye devam etti ve 50 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. 2022’nin sonunda %10’luk büyümeyle 55 milyar dolarlık bir pazara dönüşeceği tahmin edilen bayilik sisteminin Türkiye’de 300 bini aşkın kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Ulusal ve uluslararası birçok şirket, bayilik sistemini farklı pazarlara açılmanın ve büyümenin yolu olarak görürken, kuruyemiş üreticisi Ünal Kuruyemiş de bu trende katılarak yurt içi ve yurt dışı bayilik verme sürecini başlattı.  

Şirketin bu adımına ilişkin açıklama yapan Ünal Kuruyemiş Genel Müdürü Ömer Faruk Erbil, “Ünal Kuruyemiş olarak 1956 yılından bu yana edindiğimiz deneyimle, en taze ve kaliteli kuruyemişleri Türkiye’nin 50 noktasında tüketicilerle buluşturuyor, Çin, Fransa, Libya, İsveç ve Birleşik Krallık'a ihracat yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında sektörün öncüsü olmak, marka bilinirliğimizi daha da artırmak ve tecrübelerimizi girişimci ağımızla paylaşarak hep birlikte büyümek amaçlarıyla bayilik ağımızı yurt içi ve yurt dışında genişletmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Franchise sektöründe yeme-içme, perakende, mobilya sektörleri öne çıkıyor

Pandemi döneminde yeme-içme sektöründen perakendeye, mobilya ve market zincirlerinden ayakkabı üreticilerine, Türkiye merkezli birçok marka yönünü Ortadoğu ve Avrupa coğrafyasına çevirdi. Bayilik modelinin markaların hedefledikleri pazarlara açılmasında kolaylaştırıcı rol üstlendiğini söyleyen Ömer Faruk Erbil, “Bu durum birçok markanın bayilik modeline ilgi duymasını beraberinde getiriyor. Fakat kârlı bir işletme olarak yola devam etmek isteyen girişimcilerin, bayilik alacakları markayı seçerken hangi sektörde faaliyet gösterdiğine, ne gibi destekler sunduğuna, sektörel deneyimine ve markanın toplumdaki imajına dikkat etmesi gerekiyor. Kuruyemiş, Türk toplumu için vazgeçilmez atıştırmalıklardan biri. Öte yandan sağlıklı beslenme, vegan beslenme, sporcu beslenmesi gibi trendler de kuruyemişlere ilgiyi küresel çapta artırıyor. Ankara Sincan’da 14 bin metrekare, Kazan’da 5 bin metrekare alana kurulu fabrikasıyla üretim yapan ve 6 bin metrekarelik lojistik ve dağıtım üssüyle faaliyet gösteren Ünal Kuruyemiş olarak biz de 50 yıllık deneyimimizle, sektörel bilinirliğimizle ve bayiliklerimize sunduğumuz operasyonel desteklerle kolay yönetilebilir bir iş modeli vaat ediyoruz” değerlendirmelerini paylaştı.

"Bayiliklerimiz ürün kalitesinin yanında mağaza deneyimiyle de farklılaşıyor"

Ünal Kuruyemiş bayiliklerinin ortalama 80-100 metrekarelik bir alana, 7-8 metrelik bir cepheye sahip olması gerektiğine dikkat çeken Ünal Kuruyemiş Genel Müdürü Ömer Faruk Erbil, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bayilerimiz, şık, zarif ve yenilikçi tasarımlarıyla satın alma isteğini harekete geçiren, sadeliğin ve kalitenin hakim olduğu iç tasarımlarıyla göz zevkine de hitap ediyor. 2005 yılında geliştirdiğimiz otomasyon çözümümüzle perakendede operasyonel kusursuzluğa erişmeyi başardık. Bugün sunduğumuz imkanlarla bu deneyimi girişimcilere aktarıyoruz. Bayilik talebiyle bize ulaşan girişimci adaylarına lokasyon, merkezi ürün tedariki ve operasyon, tecrübeli personel ve düzenli performans takibi desteğinin yanı sıra personel ve işletme eğitimleri de sunuyoruz. Ayrıca bayiliklerimiz, ürün çeşitliliğimiz ve hediyelik paketleme ürünlerimizle kurumsal satış yapabilme imkanına sahip oluyor. Uluslararası bir şirket olan The Franchise Company Turkey ile yürüttüğümüz franchise süreçlerimiz sayesinde girişimciler için potansiyeli yüksek bir iş fırsatı yaratıyoruz.” 

#ünal kuruyemiş
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
parçalı bulutlu