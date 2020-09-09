54 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzaladı

Türkiye İş Bankası, Avrupa İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri ile uygulama içinde sunulan paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon ABD para birimi, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

Banka, bu kredi ile Covid-19 pandeminden etkilenen küçük ve orta dereceli firmaların finansman desteği devam edecek.