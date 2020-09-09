54 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi imzaladı
Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile bir sözleşme imzaladı.
Türkiye İş Bankası, Avrupa İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri ile uygulama içinde sunulan paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon ABD para birimi, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.
Banka, bu kredi ile Covid-19 pandeminden etkilenen küçük ve orta dereceli firmaların finansman desteği devam edecek.
Konuya inceleme açıklamada bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, “Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor kaybetmek 'Türkiye'nin Bankası' olarak desteklemeye devam edebiliyor. Bu amaca önemli bir katkı sağlayacak olan söz konusu yeni kaynakla, EBRD ile uzun yıllardır var olan iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz ”dedi.
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