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5 yıllık büyümeyi 1 yıla sığdıran CaddeYıldız Mobilya 2021’de yeni pazarlara odaklanacak

Mobilya sektöründe yaklaşık 30 yıllık tecrübesiyle öne çıkan CaddeYıldız Mobilya, zengin ürün çeşidine sahip özel tasarımlı mobilya koleksiyonlarının yanı sıra müşteri memnuniyetine verdiği yüksek önemle dikkat çekiyor. 2020 yılında İstanbul’da Oasis Cadde’de tek katta 1.600 metrekare büyüklüğündeki yeni konsept mağazasının açılışını yapan CaddeYıldız, showroomunun yanı sıra satışlarının yüzde 90’ını online kanallardan gerçekleştiriyor. Online mobilya satış kanalı için 10 yıldır dijital altyapıya yatırım yaptıklarını belirten CaddeYıldız Mobilya Genel Müdürü Mesut Yıldız; pandeminin gölgesinde geçen 2020 senesinde online alışverişe olan talebin artması sonucu 5 yılda planladıkları ciro hedefine bir yılda ulaştıklarını ve çalışan sayılarını 3 katına çıkardıklarını açıkladı. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Bulgaristan başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, bu yılın öncelikli hedef pazarları arasına Romanya’yı da eklediklerini söyledi. Evlere kapanma döneminde ev dekorasyonuna olan ilginin arttığını vurgulayan Yıldız, 2020 yılında dijital firmaların etkisiyle mobilya sektöründe 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiğini ifade etti.

İş Dünyası 08.02.2021, 14:27
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5 yıllık büyümeyi 1 yıla sığdıran CaddeYıldız Mobilya 2021’de yeni pazarlara odaklanacak

Mobilya sektöründe 1992 yılından bu yana yatak odasından yemek odasına, koltuk takımından, genç odasına kadar pek çok mobilyanın yanı sıra üst segment kaliteli aksesuar ürün grubuyla hizmet veren CaddeYıldız Mobilya, 2020 yılında satışlarının yüzde 90’ını online kanallardan gerçekleştirdi. Online mobilya satışında kendi kategorilerinde dijital dönüşümü başlatan öncü firmalardan biri olduklarını belirten CaddeYıldız Mobilya Genel Müdürü Mesut Yıldız; yeniliklere hızla adapte olma yeteneği, orta ve üst segmente hitap eden geniş ürün gamı, lüksü ulaşılabilir kılan fiyat anlayışı, profesyonel iç mimar desteği ve müşteri memnuniyetini odağına yerleştiren bakış açıları sayesinde yurt içi ve yurt dışında tercih edilen bir şirket olduklarını söyledi. 

Evlere kapanma döneminde ev dekorasyonuna ilgi arttı

2020 yılında İstanbul’da Oasis Cadde’de tek katta 1.600 metrekarelik yeni konsept mağazasının açılışını yapan CaddeYıldız, showroomunun yanı sıra ağırlıklı olarak online satış kanalıyla hizmet veriyor. Pandemiyle birlikte tüketicilerin satın alma davranışlarında yaşanan hızlı değişimin etkisiyle 5 yılda planladıkları ciro hedeflerine 2020’de ulaştıklarını belirten Mesut Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; “2020 yılında ülkemizde orman ve kağıt ürünlerinde

 tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Salgının etkisiyle birçok ihtiyacın online olarak karşılanması, Türkiye’de 5 yıl içerisinde öngörülen ve hedeflenen e-ticaret pazar payına 1 yıl içerisinde ulaşılması sonucunu getirdi. Dijital firmaların etkisiyle mobilya sektöründe 5 milyar doların üzerinde gerçekleşen ihracat ile iç piyasada önemli bir ivme kazanılmış oldu. Salgın koşullarına rağmen pazar payımızın bu denli büyümesi bizler gibi perakende mobilya sektöründe yer alan ve yerel işletmesini online pazara taşıyan markalar için de can suyu oldu. Yanı sıra özelikle online satış tarafında çeşitli yatırımlar ile istihdam yaratmamızı sağladı ve personel sayımızı neredeyse üçe katlamış olduk. Bu sayede hizmet sektörünün birçok kanalında yaşanan işsizlik sorununa kendi adımıza bir nebze olsun katkıda bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Sektörde dalgalanma pandemi ile ilgili belirsizliğin en derin olduğu Mart ve Nisan aylarında yaşandı. Sonrasında tüm dünyanın evlere kapanması değişim ve yenilenme ihtiyacı doğurarak ev dekorasyonuna olan yönelimi artırdı ve bu kategorideki satışların artışına destek oldu.”

Mobilya sektöründe e-ihracatın liderleri arasında

2010 yılından bu yana e-ticaret mobilya kategorisinde öne çıkan bir şirket olduklarını ifade eden Yıldız, “CaddeYıldız olarak mobilya sektöründe e-ihracatın liderleri arasındayız. 2020 yılında ihracatın ciromuz içindeki payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. 2021 yılında da sektörümüz için büyük fırsatlar barındıran online mağazacılık alanında yatırımlarımıza devam ederek bu oranın yüzde 40’a çıkmasını hedefliyoruz. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Bulgaristan gibi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelere yönelik ihracatımızı yeni pazarlara odaklanarak geliştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada hedef pazarlarımız arasında Romanya da yer alıyor” diye konuştu.

Bu yıl içinde yeni mağaza hedefliyor

Online kanala ayrılan istihdamı daha da arttırarak bu alandaki teknolojik devrime ve yeniliklere karşı adaptasyon süreçlerini hızlandıracaklarını ifade eden Yıldız, “2020 yılında olduğu gibi 2021’de de işletmelerin ayakta kalabilmesi için kendi içlerinde dijital dönüşüm sürecini tamamlamaları önem taşıyor. Biz de bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle kendi kategorimizde sektöre öncülük ve kılavuzluk etmeyi sürdüreceğiz. Bu yıl yurt içinde yeni bir mağaza açma hedefimiz de bulunuyor” dedi.

60 kategoride 8 bini aşkın ürün

60 kategoride 8 bini aşkın ev mobilyası ürününün satışını gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, “CaddeYıldız olarak güçlü yanlarımızdan biri de ürün çeşitliliğimizin fazla olması ve kaliteden ödün vermememiz. Örneğin yalnızca yatak odası kategorisinde 2 bin çeşit ürünümüz bulunuyor. Geniş ürün gamımızın yanı sıra bünyemizdeki iç mimarlarımızla müşterilerimize profesyonel bir destek vererek satış öncesinden sonrasına kadar her aşamada yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bu güven duygusunu online kanalların esnekliği ile birleştirerek sektörümüze ve ülkemize katma değer sunmak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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