5 gün açık kalacak fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılarak destek verdiği fuarın açılış törenine BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ile birlikte kurum ve kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin üretim zenginliğini görmek ve tekstil sektörünün ulaştığı üretim gücünü hissetmek HOMETEX’i gezmenin yeterli olacağını belirterek, “Tekstil bizim çok güçlü olduğumuz bir sektör. İmparatorluk döneminde dünyanın birinci ipek üreticisi Türkiye ve onun merkezi de Bursa. İstanbul Kapalıçarşı dünyanın en büyük fuar alanıydı. Yüzyıllardır böyle oldu. Şimdi Türkiye yeniden gücünü toparlıyor. Türkiye üretim gücüyle ayakta duruyor.” dedi.

Burkay: “HOMETEX sektörün güç birliğinin eseri”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay

Açılış konuşmasında yeni dünya düzeninde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Sürdürülebilirlik başarının olmazsa olmaz anahtarlarından bir tanesi. Sektörümüzün 26 yıldır aynı yerde üstüne basa basa bu fuarı hayata geçirmesi, fuarın uluslararası hüviyete kavuşmasını ve dünyadaki tüm oyuncuların buluşmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. HOMETEX, sektörün güç birliğinin eseri. Bu fuarın en büyük özelliği birlik ve beraberliğimiz. İstanbul, Ankara, Denizli, Bursa, Adana, Gaziantep başta olmak üzere sektörümüzün tüm aktörleri bir araya gelerek bu fuarı gerçekleştirdik. Üretmek tek başına yetmiyor. Bunu pazarlamak lazım. Fuarlar da bu anlamda çok önemli. İstanbul Fuar Merkezi yeni yapılanmasıyla harika bir yer olmuş. Bu alana yapılan yatırımlar nedeniyle İTO Başkanımız Şekib Avdagiç ve yönetimi başta olmak üzere fuarımıza destek sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Bayram : “Mottomuz, daha güçlü ve daha katılımcı HOMETEX”

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram

Türk ev tekstili sektörünün 195 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak Türkiye'ye en fazla katma değer sağlayan, yerli ve milli bir sektörlerden biri olduğunu belirten TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Türkiye'nin Çin, Hindistan ve Pakistan’la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Bayram, "TETSİAD'ın ev sahipliğinde, BTSO iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonu ve İTO'nun da destekleriyle 'Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HOMETEX' mottosuyla düzenlediğimiz bu fuar inanıyorum ki krizlerin fırsata çevrildiği bir fuar olacak. Tüm hazırlıklarımızı 'yüzde 100 konfor, yüzde 100 memnuniyet' sloganıyla yürüttüğümüz HOMETEX Fuarı gerek konsepti, gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı, gerekse vizyonu ile dünya ev tekstili sektöründe adından övgüyle söz ettirecek." diye konuştu.

5 gün açık kalacak fuarda 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenen HOMETEX kapsamında gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunuyor. Fransa, İtalya, Hindistan, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların geleceği fuarda, 5 gün boyunca 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

Fuar 21 Mayıs’a kadar açık kalacak

Yıllık 3,5 milyar dolara yakın ihracat kapasitesine sahip olan Türk ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan fuarda bu yıl “sürdürülebilirlik” teması ön planda bulunuyor. 11 salonda toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen HOMETEX’te oluşturulan “İlham Alanları”nda perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili gibi çok çeşitli ürün grupları sergileniyor. Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının oluşturduğu “Designer Box”larda ise tasarımcılar, firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlıyor.