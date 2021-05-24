40 ülkede 100 bin hazır giyimcinin başkanlığına Cem Altan seçildi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Cem Altan, IAF Genel Kurulu’nda oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Cem Altan, 7 Kasım 2021’de Belçika'nın Antwerp kentinde yapılacak olan 36. IAF Konvansiyonu'nda görevi mevcut Başkan Han Bekke'den devralacak. Merkezi Hollanda’da bulunan IAF'a 2 yıl süreyle başkanlık yapacak olan Cem Altan, pandemi nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi hazır giyimde de zorlu bir dönem yaşandığını, ancak bu sıkıntıları aşmak için uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirdiklerini söyledi.

IAF’ı, ‘markalar, perakendeciler ve üreticiler de dahil olmak üzere tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki hazır giyim şirketlerinin çıkarlarını genellikle kendi sektör dernekleri aracılığıyla temsil ettiği küresel bir federasyon’ olarak tanımlayan Cem Altan, IAF Başkanlığı’nın tam da bu çeşitliliği yansıttığını vurguladı. Altan şöyle devam etti:

“2014 yılından bu yana İHKİB’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olduğum IAF’ta Başkanlığı Sayın Han Bekke'den devralacağım. Özellikle pandemi şartları altında büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Han Bekke liderliğinde hazır giyim sektörünü daha temiz, daha yeşil ve daha dijital bir düzeye taşımak için çok çalıştık. Dünya moda endüstrisini Bekke’nin bıraktığı yerden alıp daha ileriye taşımak için çaba harcayacağım. Yeni pozisyonum birçok sorumluluk, sıkı çalışma, vizyon ve iş birliği gerektiriyor.”

Cem Altan kimdir

Aycem Tekstil'in kurucusu Cem Altan, İngiltere’de Nottingham Trent Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümünden mezun oldu. Altan İHKİB'in yanı sıra Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin de (TGSD) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

2014'ten bu yana İHKİB’i temsilen IAF Yönetim Kurulu üyesi olan Altan İHKİB'in küresel moda etkinliği Fashion Week Istanbul'un Organizasyon Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra yine İHKİB tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın jüri başkanlığını yürütüyor.