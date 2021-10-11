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4. Uluslararası KOBİ Şurası dopdolu bir programla KOBİ'leri buluşturacak

4. Uluslararası KOBİ Şurası, “Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye” mottosu ile 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Digicon Online Platform ve YTÜ Davutpaşa Kongre merkezi olmak üzere hibrit olarak düzenlenecek.

İş Dünyası 11.10.2021, 17:11
4. Uluslararası KOBİ Şurası dopdolu bir programla KOBİ'leri buluşturacak

Tüm dünyadan KOBİ'leri temsil eden meslek örgütleri ve akademisyenler KOBİ'lerin gelecek vizyonu için TÜMSİAD'ın ev sahipliğinde dopdolu bir programla bir araya gelecek.

4. Uluslararası KOBİ Şurası, “Ticaret Ahlakı ve Üreten Türkiye” mottosu ile 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Digicon Online Platform ve YTÜ Davutpaşa Kongre merkezi olmak üzere hibrit olarak düzenlenecek.

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