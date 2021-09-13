37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Galeri Işık Teşvikiye’de açılıyor

Aydın Doğan Vakfı’nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 37'incisini düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, Galeri Işık Teşvikiye’de ziyaretçilerle buluşacak.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan yarışma bu yıl 83 ülkeden 930 sanatçı ile yaklaşık 4.500 esere ev sahipliği yaptı.

Sergide, yarışmanın bu yılın birincisi Reynerio Tamayo (Küba), ikincisi Mahmood Nazari (İran), üçüncüsü Mojtaba Heidarpanah (İran) ve ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ kategorisinde verilen Özel Ödül’ün sahibi olan Ömer Çam’ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alacak.

Seçici Kurul’un ödüle değer gördüğü Başarı Ödülü kazananları ise Hamed Mortazavi Alavi (İran), Borislav Stankovic (Sırbistan) ve Toso Borkovic (Sırbistan).

Adres: Teşvikiye, Teşvikiye Cad. No:6, 34365 Şişli/İstanbul

Telefon: 0212 233 12 03