31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni 16 Mart’ta!

Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında düzenlenmekte olan yarışmaya her yıl iletişim fakültelerinden yüzlerce öğrenci katılıyor.

Ödül Töreni, 16 Mart 2021 tarihinde, saat 20.00’de www.canliyayin.com/genciletisimcilerodultoreni adresinden canlı olarak yayınlanacak.