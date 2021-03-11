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31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni 16 Mart’ta!
İletişim fakültesi öğrencilerinin geleceğin yenilikçi, araştıran ve ilham veren medya liderleri olarak yetişmeleri amacı ile düzenlenen 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni, 16 Mart 2021 tarihinde, saat 20.00’de www.canliyayin.com/genciletisimcilerodultoreni adresinden canlı olarak yayınlanacak.
İş Dünyası 11.03.2021, 15:23 11.03.2021, 15:37
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Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında düzenlenmekte olan yarışmaya her yıl iletişim fakültelerinden yüzlerce öğrenci katılıyor.
Ödül Töreni, 16 Mart 2021 tarihinde, saat 20.00’de www.canliyayin.com/genciletisimcilerodultoreni adresinden canlı olarak yayınlanacak.